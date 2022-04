Zwiększenie importu do Europy z alternatywnych do Rosji źródeł jest dyskutowane już od kilku miesięcy, a w perspektywie wstrzymania rosyjskiego eksportu do Polski szczególnie ważne. Mamy podpisane kontrakty na dostawy amerykańskiego LNG, które rozpoczną się w przyszłym roku, na pewno dobrze byłoby, gdyby już w tym roku można było sprowadzić więcej tego surowca. Unijno-amerykańska deklaracja o współpracy w sektorze gazowym daje nadzieję na to, że będzie to możliwe, ale pamiętajmy, że na rynku nie ma dużo niezakontraktowanego gazu. Dla Polski ważne byłoby też każde zwiększenie importu LNG czy gazu gazociągowego na rynek europejski - z Kataru, Izraela, Azerbejdżanu, najlepiej poprzez tworzoną przez Komisję Europejską wspólną platformę zakupów gazu. Czym więcej gazu w UE, tym większa szansa na to, że rynek będzie działał normalnie i że objętości potrzebne polskim odbiorcom można będzie ściągnąć z giełd europejskich przez istniejące i rozbudowywane interkonektory. Tu ważne będzie też wypracowanie dobrych, szczegółowych zasad współpracy wewnątrzunijnej i dystrybucji surowca tam, gdzie jest najbardziej potrzebny, czy gdzie pojawiają się deficyty. I tu też istotna będzie silna, koordynująca rola KE oraz utrzymanie jedności i solidarności wewnątrzunijnej.