Do czwartku pracę znalazło 77 tys. osób. W piątek ta liczba przekroczyła już 80 tys. To dane pochodzące z urzędów pracy. Uwzględniają ludzi zgłoszonych według procedury ustanowionej ustawą z 12 marca o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Najliczniej pracę znajdywano w województwach mazowieckim, dolnośląskim i wielkopolskim.

Obywatele Ukrainy mają swobodny dostęp do polskiego rynku pracy

- Wniosek o przyznanie środków z funduszu na kształcenie ustawiczne powinien być złożony do właściwego powiatowego urzędu pracy - wskazuje Paweł Nowak, naczelnik działu badań i analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

Język to niejedyna bariery. Jak zauważa Agnieszka Kownacka, kierownik działu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w PUP w Poznaniu, w przypadku branży produkcyjnej może być też konieczność czytania rysunków technicznych. Tymczasem brakuje instrukcji w języku ukraińskim.

Do tego dochodzi jeszcze poświadczenie kwalifikacji posiadanych przez uchodźców.

Warszawski UP wylicza, że wykształcenie wyższe ma ponad 60 proc. spośród zarejestrowanych uchodźców, średnie - ok. 35 proc.

Na ten problem zwróciły uwagę Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza i Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju. Wystosowały do parlamentarzystów apel dotyczący deregulacji, otwarcia zawodów. Jak przekonują, ponad 75 proc. Ukraińców pracuje w Polsce poniżej kwalifikacji. Jednocześnie istnieje lista zawodów, które są tak unormowane prawnie, że nie ma możliwości wykonywania ich przez osoby spoza UE . „Ignorowanie problemu doprowadzi do utraty rzeszy wykwalifikowanych pracowników” - piszą autorzy apelu.

We Wrocławiu, gdzie wpłynęło 8 tys. ofert, zostało do rozdysponowania jeszcze ponad 4 tys. Najwięcej jest tych na stanowiska produkcyjne, magazynowe, dla monterów i operatorów maszyn, a także dotyczące branży budowlanej i branży IT. Podobnie jest w Szczecinie, gdzie w PUP znajdują się 144 oferty pracy na 507 wolnych miejsc, głównie w branżach gastronomicznej, budowlanej, turystycznej dla personelu sprzątającego oraz w transporcie. Podobne informacje płyną z innych miast, na czele z Warszawą, gdzie od 15 marca zgłoszonych zostało 286 ofert zawierających 1678 miejsc pracy, Gdańskiem, Poznaniem czy Białymstokiem. W tym ostatnim na obywateli Ukrainy czeka 76 ofert.