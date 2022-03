Reklama

Spotkanie z przewodniczącą KE będzie pierwszym punktem piątkowego programu wizyty Bidena w Europie. Rozmowa ma dotyczyć "współpracy w kontekście rosyjskiej inwazji na Ukrainę". Po nim i po wspólnym oświadczeniu dla prasy, Biden wyruszy o 11.55 z Brukseli do Rzeszowa, gdzie przywita go prezydent RP Andrzej Duda.

Reklama

W Rzeszowie prezydent USA weźmie udział w spotkaniu na temat napływu uchodźców do Polski i kryzysu humanitarnego na Ukrainie. Potem Biden spotka się ze stacjonującymi na Podkarpaciu żołnierzami 82. dywizji powietrznodesantowej, przysłanymi w ostatnich tygodniach w ramach wzmacniania wschodniej flanki NATO, po czym wyruszy do Warszawy.

W drugim dniu wizyty w Polsce Biden spotka się z prezydentem Dudą oraz wygłosi przemówienie na temat "zjednoczonych wysiłków wolnego świata wspierającego naród ukraiński, pociągnięcia Rosji do odpowiedzialności za jej brutalną wojnę i obrony przyszłości zakorzenionej w zasadach demokratycznych"- informuje Biały Dom.

Urzędujący prezydenci USA gościli w Polsce 14 razy. Czterech z nich - Richard Nixon, Gerald Ford, Jimmy Carter i Donald Trump - odwiedzili nas jednokrotnie. George H.W. Bush i Bill Clinton - po dwa razy. Trzy razy byli w Polsce: George W. Bush oraz Barack Obama. 25 marca wizytę w Warszawie złoży Joe Biden.

Biden w Warszawie

"Podczas wizyty prezydenta USA Joe Bidena, który w piątek ma przylecieć do Warszawy, starty i lądowania samolotów oraz odprawy podróżnych będą się odbywać zgodnie z rozkładem lotów; przylot i odlot Air Force One może w minimalnym stopniu wpłynąć na obsługę planowych rejsów" - powiedziała PAP p.o. rzecznika prasowego Lotniska Chopina Anna Dermont.

Jak dodała, trzeba jednak liczyć się z utrudnieniami w dojeździe do lotniska, dlatego należy zaplanować podróż do portu lotniczego z odpowiednim marginesem czasowym.

"Ze względu na wymogi organizacji wizyty głowy Stanów Zjednoczonych w Warszawie służby państwowe odpowiedzialne za jej bezpieczeństwo wprowadzą duże zmiany w ruchu. Już od piątkowego popołudnia należy spodziewać się utrudnień w ruchu na drodze z Lotniska Chopina. W tym czasie zamknięta dla ruchu będzie m.in. ul. Żwirki i Wigury" - przekazał stołeczny ratusz.

W sobotę, przez cały dzień, ruch będzie wstrzymany w Al. Jerozolimskich i na Trakcie Królewskim (Krakowskie Przedmieście – Al. Ujazdowskie) oraz na ulicach poprzecznych. Możliwe będą także zmiany w ruchu na Wisłostradzie. Wieczorem, gdy kolumna prezydenta USA będzie jechała na Lotnisko Chopina, ponownie wyłączona z ruchu będzie ul. Żwirki i Wigury.

"Apelujemy o to, żeby zarówno w piątkowe popołudnie, jak również w sobotę, omijać centrum Warszawy" - powiedział PAP rzecznik Komendy Stołecznej Policji nadkom. Sylwester Marczak.

Air Force One

Jak podaje Biały Dom, Air Force One jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli prezydentury, który wywołuje niezliczone odniesienia nie tylko w kulturze amerykańskiej, ale i na całym świecie. Samolot, na którym widnieje napis "United States of America", flaga amerykańska oraz pieczęć prezydenta Stanów Zjednoczonych, jest niezaprzeczalnie obecny wszędzie, gdzie leci.

Technicznie rzecz biorąc, "Air Force One" oznacza każdy samolot Sił Powietrznych przewożący prezydenta, ale standardem jest używanie tego terminu w odniesieniu do konkretnych samolotów, które są przystosowane do transportu głównodowodzącego Sił Zbrojnych USA. Obecnie nazwa ta odnosi się do jednego z dwóch samolotów serii Boeing 747-200B o wysokim stopniu przystosowania, które noszą kody ogonowe 28000 i 29000. Oznaczenie Sił Powietrznych dla tych samolotów to VC-25A.

Prezydencki transport lotniczy rozpoczął się w 1944 r., kiedy to samolot Douglas C54C (DC-4; znany również jako "Dakota") o oznaczeniu Sił Powietrznych VC-54, noszący przydomek "Święta Krowa" ("Sacred Cow"), został oddany do służby bezpośrednio prezydentowi Franklinowi D. Rooseveltowi.

W 1962 r. John F. Kennedy został pierwszym prezydentem, który poleciał odrzutowcem dostosowanym specjalnie do użytku prezydenckiego - zmodyfikowanym Boeingiem 707. Na przestrzeni lat używano kilku innych samolotów, a pierwszą z dwóch obecnie używanych maszyn dostarczono w 1990 r. za czasów administracji prezydenta George'a H.W. Busha.

Współczesne dwa Boeingi 747-200B oferują prezydentowi i jego świcie ponad 370 metrów kwadratowych powierzchni na trzech poziomach. Obejmuje to m.in. apartament prezydencki, gabinet medyczny, który może pełnić funkcję sali operacyjnej - na pokładzie stale przebywa lekarz. W samolocie znajdują się dwie kuchnie, które mogą wyżywić jednocześnie setkę osób.

Air Force One ma możliwość tankowania w powietrzu, co w praktyce oznacza nieograniczony zasięg. Elektronika pokładowa jest zabezpieczona przed impulsem elektromagnetycznym. Samolot jest jest wyposażony w zaawansowany sprzęt do bezpiecznej łączności, dzięki czemu może pełnić funkcję mobilnego centrum dowodzenia w razie ataku na Stany Zjednoczone.

Samolot jest utrzymywany i obsługiwany przez Prezydencką Grupę Transportu Lotniczego (Presidential Airlift Group), będącą częścią Biura Wojskowego Białego Domu.Urzędujący prezydenci USA gościli w Polsce 14 razy. Czterech z nich - Richard Nixon, Gerald Ford, Jimmy Carter i Donald Trump - odwiedzili nas jednokrotnie. George H.W. Bush i Bill Clinton - po dwa razy. Trzy razy byli w Polsce: George W. Bush oraz Barack Obama.

autorzy: Aneta Oksiuta, Ewa Nehring, Marta Stańczyk, Bartłomiej Figaj