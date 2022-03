W magazynie APS (Army Prepositioned Stock) ma być składowany sprzęt dla jednej ciężkiej brygady, czyli ok. 4–5 tys. żołnierzy. Jak informuje amerykańskie wojsko, będzie to ok. 85 czołgów, 190 pojazdów opancerzonych, sprzęt artyleryjski (35 sztuk), cztery tzw. mosty towarzyszące, a także setki sztuk innego sprzętu potrzebnego do operowania brygady. Na terenie jednostki powstają hale o powierzchni 60 tys. mkw., w których będzie utrzymywana odpowiednia wilgotność i temperatura, a także warsztaty do podstawowej obsługi tego sprzętu. Dodatkowo jest budowany mający ok. 5 tys. mkw. podziemny magazyn na amunicję.