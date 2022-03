Reklama

Перебування у Польщі

Який статус мають люди , які втекли до Польщі від війною в Україні?

Вони підлягають тимчасовій охороні. Це пов’язано з імплементаційним рішенням, прийнятим Радою ЄС про запровадження тимчасового захисту у зв'язку з масовим напливом людей, які тікають з України внаслідок війни. Рішення Ради ЄС започаткувало надзвичайний механізм для забезпечення негайного та колективного (тобто без розгляду індивідуальних звернень) захисту осіб, які не можуть повернутися до країни походження. Це дає можливість біженцям користуватися гармонізованими правами в цілому Європейському Союзі проживання, тобто проживання, медична допомога та доступ до ринку праці та освіти. У Польщі ці питання регулюються спеціальним законом від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом у цій країні.

Хто може користуватися правами, які передбаченні у спеціальному законі?

Йдеться про легалізацію перебування громадян України, які прибули до Польщі безпосередньо з України у зв'язку з воєнними діями, які ведуться на території цієї держави, та їх подружжя, які не мають громадянства України, якщо вони перетнули українсько-польський кордон тікаючи від війни. Це означає, що українці, які, прибувши до Польщ перетнули інший кордон (наприклад, словацький), не можуть скористатися правами, які передбачені у спеціальному закону. Закон не буде мати застосування відносно громадян інших країн, які постійно проживали в Україні та, рятуючись від війни, прибули до Польщі (крім подружжя українців).

Процедури та терміни

Чи потрібно мені десь реєструватися, щоб мати право на захист та пільги?

Якщо в’їзд громадянина України на територію Республіки Польща не був зареєстрований начальником прикордонної служби під час прикордонного контролю, заяву необхідно подати до будь-якої гміни не пізніше ніж 60 днів від моменту прибуття до Польщі. Вам не потрібно звертатися за міжнародним захистом чи статусом біженця (ці люди не зможуть скористаися права, які передбаченні в спеціальному законі, вони підлягають іншим процедурам).

Також спеціальним законом передбачено присвоєння номера PESEL громадянам України (зареєструватися та подати заявку на PESEL можна одночасно). Заявки на PESEL можна подавати з 16 березня цього року в будь-якому управлінні міста чи гміни. Це буде неформальна процедура, яка дозволить отримати номер PESEL без необхідності показувати юридичні підстави для його володіння. Для полегшення доступу до публічних онлайн-сервісів передбачається, що громадяни України зможуть отримати Довірений Профіль одразу після отримання номера PESEL.

Як довго біженці з України можуть легально перебувати в Польщі?

Перебування громадянина України, який законно в'їхав на територію Польщі починаючи від 24 лютого 2022 року і заявляє про намір залишитися тут, вважається законним строком на 18 місяців починаючи з 24 лютого. Законним вважається також перебування дитини, яка народжена на території Польщі, в період, в який мати перебуває у Польщі тікаючи від війни в Україні.

Що потрібно зробити українцям, щоб після 18 місяців легально жити в Польщі?

Спеціальним законом передбачено шлях подальшої легалізації перебування громадян України, які втекли від війни. Особам, чиє перебування в Польщі є або вважалося законним, буде надано дозвіл на тимчасове проживання. Він надається один раз на три роки, починаючи з дати прийняття рішення. Громадянин України зможе подати заяву про надання дозволу на тимчасове проживання не раніше ніж через дев'ять місяців з дня в'їзду і не пізніше ніж 18 місяців, починаючи від 24 лютого 2022 року.

Чи може особа, яка перебуває під міжнародним захистом повернутися в Україну?

Згідно інформації Управління у справах іноземців, обмежень на повернення в Україну не буде. Однак слід пам’ятати, що виїзд громадянина України з території Польщі більше ніж на місяць позбавляє його права легально перебувати в Польщі, це передбачено спеціальним законом.

Пільги

Якими привілеями зможуть користуватися біженці з України в Польщі?

Українці матимуть відкритий доступ до освіти та ринку праці. Вони зможуть влаштуватися на роботу, не чекаючи отримання дозволу на роботу. Також вони можуть отримати допомогу у вигляді одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих на особу, яка призначена на утримання (зокрема на покриття витрат на харчування, одяг, взуття, особисту гігієну та оплату житла). Заяву про її виплату необхідно подати у письмовій формі до центру соціального захисту за місцем перебування.

Біженці з України також можуть отримувати грошову допомогу від соціальних органів. Щоб отримати допомогу, треба заповнити декларацію. Компетентним органом в цій справі буде гміна за місцем проживання особи, яка звертається за такою допомогою.

Біженці також можуть подати заяву на отримання сімейної допомоги, допомоги по догляду за дитиною, сімейного капіталу, допомоги «Добрий старт» та дофінансування батьківського внеску за перебування дитини в яслах, дитячих клубах чи садках. Допомога буде надана після виконання умов та критеріїв, які визначаються законами щодо цієї допомоги.

Як біженці з України зможуть отримати безкоштовну медичну допомогу?

Біженці не матимуть доступу до санаторно-курортного лікування та прийому лікарських засобів, які видаються бенефіціарам згідно з програмам, які передбачені Міністерством здоров'я (наприклад пренатальна діагностика). Біженці можуть розраховувати на безкоштовну психологічну допомогу, яку надасть голова гміни чи мер міста.

