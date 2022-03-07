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Як записати дитину до польської школи?

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По-перше, зберіть документи про попереднє навчання дитини (атестати, довідки тощо). Якщо у вас їх немає – напишіть заяву про загальну кількість закінчених років навчання із зазначенням школи, в якій навчалася дитина.

По-друге, зв'яжіться з вибраною вами польською школою і подайте заяву про прийняття до школи. Рішення про прийняття приймає директор.

По-третє, початкова школа в районі, де ви живете, повинна прийняти вашу дитину. Інші початкові та середні школи приймають дітей у міру наявності вільних місць.

По-четверте, якщо у вибраній школі в даному класі немає місць, зв'яжіться з управлінням гміни, в якій ви живете. Попросіть вказати школу, до якої ваша дитина може ходити.

Які права матиме ваша дити у польській школі?

Навчання дітей і молоді у віці від 7 до 18 років у державних школах безкоштовне. Незнання дитиною польської мови не є перешкодою для прийняття до школи.

Для учнів, які недостатньо володіють польською мовою, школа організовує додаткові безкоштовні уроки польської мови. У школі також можуть бути створені т. зв підготовчі відділення.

Іноземні учні можуть скористатись корекційними заняттями з навчальних предметів.

Учні та їх батьки можуть розраховувати на психолого-педагогічну допомогу у зв'язку з міграційним досвідом, надану, зокрема, психологами, педагогами і педагогічними терапевтами.

У неділю, 6 березня, міністр освіти Пшемислав Чарнек повідомив, що до польських шкіл вже записалося 2700 українських дітей.

За словами міністра, більшість українських дітей, які записалися до шкіл, знають польську мову, тому їх зараховують до польських класів. Додав, що вже є велика кількість підготовчих класів для дітей, які не володіють польською мовою і потребують окремої підготовки, зокрема вивчення польської.

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy. W materiale znalazły się praktyczne wskazówki dotyczące zapisania dziecka do szkoły oraz praw, jakie przysługują uczniom z zagranicy w polskich szkołach. Informacja została opracowana w języku polskim i ukraińskim.