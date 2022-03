Reklama

"W środę Pierwsza Dama odbyła wideo rozmowy z Małżonką Prezydenta Malty Miriam Vellą oraz Prezydentową Republiki Węgierskiej Anitą Herczegh. Telefonicznie skontaktowała się też z Prezydentową Niemiec, Elke Büdenbender. Panie rozmawiały o zmieniających się potrzebach osób, które pozostały w Ukrainie oraz o planowanych działaniach pomocowych dla uchodźców w związku z prognozowanym wzrostem liczby ludności uciekającej z ogarniętego wojną kraju" - poinformowała Kancelaria Prezydenta RP.

"Pierwsze Damy rozmawiały o potrzebach uchodźców i sposobach zapewnienia im bezpiecznego miejsca i opieki, także lekarskiej, psychologicznej, opieki nad dziećmi. Ważnym zagadnieniem poruszonym podczas wszystkich rozmów była koordynacja działań na rzecz tych środowisk spośród ewakuowanych ludzi, które wymagają specjalnego traktowania. Mówiono o małych pacjentach onkologicznych, dializowanych i z chorobami rzadkimi, którzy trafiają pod opiekę polskich oraz zagranicznych placówek medycznych. Kolejnymi grupami wymagającymi szczególnego wsparcia są osoby z niepełnosprawnościami różnego typu, w tym głębokimi upośledzeniami – zarówno dorosłe jak i dzieci. Takie osoby wymagają specjalnego transportu, specjalistycznego sprzętu oraz fachowej opieki. Szczególnej troski wymagają też podopieczni placówek opiekuńczo-socjalnych" - podkreśliła KPRP.

"Małżonki Prezydentów rozmawiały o możliwych rozwiązaniach, współpracy międzynarodowej i koordynacji działań. Pierwsze Damy Malty, Węgier i Niemiec mówiły o już podjętych przez ich kraje działaniach na rzecz Ukrainy i uchodźców" - czytamy w komunikacie.

Kancelaria poinformowała, że celem Pierwszej Damy jest stworzenie koalicji małżonek i połączenie działań na rzecz ofiar wojny na Ukrainie.

Agata Kornhauser–Duda zwróciła też uwagę na apel Ołeny Zełenskiej o to, aby ludzie dobrej woli na całym świecie, w tym szczególnie kobiety, włączyły się w pokojową walkę o prawdę. "Prezydentowa Ukrainy zabiega o to, by cały świat poznał prawdę o tragedii, która rozgrywa się teraz na Ukrainie, o niewinnych ofiarach wojny, szczególnie dzieciach" - czytamy w komunikacie.

Kancelaria Prezydenta informuje ponadto, że dotychczas przez granicę polsko–ukraińską przeszło ponad 1,8 mln uchodźców. "Pierwsza Dama RP mówiła o pomocy udzielanej tym, którzy zdecydowali się pozostać w naszym kraju. Agata Kornhauser–Duda odwiedza ośrodki, w których przebywają głównie kobiety, matki z dziećmi. Dziś przekazała ich relacje oraz własne obserwacje. Zapewniła, że Polska nie ustaje w wysiłkach, by zatrzymać wojnę oraz objąć opieką wszystkich potrzebujących" - podkreślono. (PAP)