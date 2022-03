Reklama

"Jak każda kobieta na Ukrainie, obawiam się o swojego męża. Wiem jednak, jak jest silny i zdecydowany. Wiem, że kocha swoją ojczyznę, naród i rodzinę. (...) Dlatego będzie bronił wszystkich tych wartości do samego końca" - stwierdziła Ołena Zełenska. Żonę prezydenta Ukrainy nazwano w audycji "wybitną kobietą i prawdziwym wzorem odwagi".

Zełenska odniosła się też do współpracy Kijowa z państwami Unii Europejskiej i NATO w kontekście rosyjskiej inwazji na Ukrainę. "Dzisiaj nie wystarczą już wyrazy współczucia i zaniepokojenia" - oceniła żona prezydenta. Wezwała kraje Zachodu do "wzmocnienia sankcji przeciwko Rosji i zamknięcia przestrzeni powietrznej nad Ukrainą lub przynajmniej przekazania Ukrainie środków, by sama mogła tej przestrzeni bronić". (PAP)