"Bardzo często w opinii publicznej pojawia się kwestia dworców. Jest decyzja o tym, że już na wszystkich dworcach w miastach wojewódzkich w Polsce przejmuje koordynację Państwowa Straż Pożarna" - zapewnił Szefernaker.

Dodał, że strażacy OSP, a także aspiranci ze szkół pożarniczych będą tam wspierać Państwową Straż Pożarną w działaniach. "Musi być koordynacja, żeby nie było zarzutów, tak jak w niektórych miejscach się pojawiły, że brakuje tej koordynacji" - powiedział. Dodał, że "jeżeli gdziekolwiek popełniono błędy, są wyciągane wnioski". "Państwowa Straż Pożarna będzie na wszystkich dworcach wojewódzkich w Polsce koordynowała te działania" - zapewnił.

Podziękował też wszystkim, którzy się angażują w pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy. "Myślę, że wszyscy mamy przekonanie, że jako naród zdajemy egzamin z solidarności, te podziękowania należą się tym wszystkim którzy są zaangażowani" - mówił.

Odnosząc się do działań rządu, które były podejmowane od pierwszych godzin ataku na Ukrainę, wymienił m.in. utworzenie punktów recepcyjnych przy przejściach granicznych, a następnie utworzenie takich punktów we wszystkich województwach. Dodał, że utworzono również punkty informacyjne. Przekazał, że obecnie funkcjonuje w całym kraju 36 punktów recepcyjnych i 148 punktów informacyjnych, z czego 27 to główne punkty organizowane przez wojewodów i miasta wojewódzkie.

Szefernaker: od poniedziałku ruszy system rejestracji obywateli Ukrainy

Od poniedziałku wszystkie samorządy w Polsce będą mogły rozpocząć proces rejestracji obywateli Ukrainy - poinformował wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker.

"Od poniedziałku wszystkie samorządy w Polsce będą mogły u siebie taki proces przygotowywać. Testy systemów odbywają się od paru dni. Są w to zaangażowane samorządy. Jest przygotowany podręcznik dla samorządów jak to zrobić. Jak tłumaczyć z cyrylicy, także z języka ukraińskiego różne ważne informacje, które samorząd musi pobrać od takiej osoby" - tłumaczył Szefernaker.

Wskazał, że w najbliższych dniach samorządy otrzymają cztery tysiące czytników do odbierania linii papilarnych sfinansowanych przez państwo. "Po to, żeby nadając PESEL tym osobom wziąć od nich odciski linii papilarnych i zrobić zdjęcie. Również to będzie finansowane" - zapowiedział.

"Rozmawialiśmy o wycenie tych wszystkich działań samorządów. Samorządy zgodziły się na propozycje, które przedstawiliśmy. Odbywają się webinaria, szkolenia właśnie, żeby wszyscy mogli z tego systemu skorzystać" - podkreślił Szefernaker.

W jego ocenie system będzie gotowy w niedzielę. "W niedzielę dajemy taki czas samorządom, żeby mogły sobie przetestować, aby od poniedziałku móc ruszyć pełną parą jeżeli chodzi o rejestracje" - mówił.

"Oczywiście z tym będzie mnóstwo dodatkowych problemów związanych choćby z kolejkami w urzędach. Dlatego dążymy do tego, żeby tych czytników było jak najwięcej, żeby sprzętu było jak najwięcej, żeby były także mobilne punkty. Tak, żeby dany urząd mógł wysłać urzędników do tych miejsc, gdzie przebywają Ukraińcy, żeby te osoby nie musiały jechać do urzędu. Żeby w tym miejscu można było przeprowadzić proces rejestracji obywateli Ukrainy w polskim systemie PESEL" - zaznaczył.

Podczas konferencji wiceszef MSWiA poinformował też, że od pierwszego dnia wojny na Ukrainie Agencja Rezerw Strategicznych wydała 100 tysięcy łóżek. "To jest baza łóżek, z której skorzystaliśmy do wydania w takich miejscach, gdzie te łóżka były potrzebne. Koce, pościele na halach, które są tworzone w takich miejscach, gdzie trzeba było po prostu je wyposażyć. To państwo zapewniło i państwo w dalszym ciągu będzie to zapewniać w najbliższych tygodniach" - przekazał.

"Jak tylko wejdzie w życie ustawa w poniedziałek lub wtorek te działania, które podjęły samorządy będą refinansowane. Nie wiem, skąd te głosy, że nie będzie refinansowania. Rząd z budżetu państwa refinansuje samorządom działania związane z pomocą humanitarną" - podkreślił wiceszef MSWiA.(PAP)

Autorzy: Bartłomiej Figaj, Luiza Łuniewska, Marcin Chomiuk