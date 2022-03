Reklama

O spotkaniu poinformowała w poniedziałkowym wpisie na Twitterze kancelaria premiera. We wcześniejszym komunikacie rzecznik rządu Piotr Müller zwrócił uwagę, że to kolejne już spotkanie szefa polskiego rządu w ramach prowadzonej szerokiej akcji dyplomatycznej dotyczące sytuacji w Ukrainie.

Jak dodał, Polska stała się wielkim hubem humanitarnym dla całej Ukrainy. "Codziennie przez granicę polsko-ukraińską przejeżdżają tiry z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS). Pomagamy przekazując żywność, materiały opatrunkowe i lekarstwa. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych przyjmuje pomoc zza granicy. Nasi sojusznicy dostarczają do Polski towary, dobra materialne dla Ukrainy" - wskazał Müller.

Podkreślił, że Polska zapewnia osobom, które przekroczyły granice z powodu wojny wszechstronną pomoc humanitarną, logistyczną, operacyjną i finansową. "W wielką humanitarną operację dla Ukrainy zaangażowane są władze państwowe i samorządowe oraz tysiące Polaków. Strona polska oferuje pomoc osobom uciekającym przed wojną" - przekazał. Zwrócił uwagę, że pod Lublinem działa hub logistyczny dla pomocy kierowanej na terytorium Ukrainy.

"Swoje wsparcie oferują przede wszystkim Polacy – ludzie dobrej woli, którzy postanowili pomóc naszym sąsiadom i przyjęli ich do swoich domów. Słowa uznania należą się także organizacjom pozarządowym i wolontariuszom, którzy zaangażowali się w cały proces pomocy humanitarnej" - napisał Müller.

Dodał, że Polska uprościła procedurę przekraczania granicy dla transportu ciężarowego z pomocą humanitarną dla Ukrainy. "Ułatwienia dotyczą dwóch przejść granicznych: Korczowa i Dorohusk. Uproszczona odprawa celna możliwa jest na podstawie wypełnionego i przesłanego formularza. Dzięki rozwiązaniu, Ukraina szybciej otrzyma pomoc humanitarną, która płynie do niej z Polski i całego wolnego świata" - podkreślił.

Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. uchodźców (ang. United Nations High Commissioner for Refugees) to urząd ONZ upoważniony do przewodzenia i koordynacji międzynarodowych działań mających na celu ochronę uchodźców i rozwiązywania ich problemów na całym świecie. Do głównych działań urzędu należy zapewnienie praw uchodźców oraz pomoc w zapewnieniu azylu lub repatriacji. Siedziba urzędu znajduje się w Genewie w Szwajcarii. Wysoki Komisarz jest nominowany przez sekretarza generalnego ONZ i wybierany przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych.(PAP)

autor: Rafał Białkowski