Lex Czarnek, bo tak została nazwana nowela ustawy z 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082), zawierała wiele zmian, które miały zwiększać kompetencje organów sprawujących nadzór pedagogiczny. Przewidywały one m.in., że jeśli dyrektor szkoły lub innej placówki oświatowej nie zrealizuje zaleceń wydanych przez kuratora, ten będzie mógł go wezwać do złożenia wyjaśnień. Gdyby dalej się do nich nie stosował, kurator miałby prawo wystąpić do organu prowadzącego szkołę z wnioskiem o odwołanie dyrektora w trakcie roku szkolnego, bez wypowiedzenia. Natomiast w przypadku, gdyby samorząd odmówił i nie odwołał dyrektora, wtedy powierzenie mu stanowiska wygasałoby po 14 dniach od złożenia wspomnianego wniosku.