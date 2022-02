Reklama

Posłanka Paulina Matysiak (Lewica) mówiła na poniedziałkowej konferencji prasowej, że obniżając w ramach tarczy antyinflacyjnej akcyzę na paliwa, rząd zachęca przede wszystkim do korzystania z transportu indywidualnego.

Reklama

"Transport zbiorowy, kolejowy czy autobusowy żadnego wsparcia w tym zakresie nie otrzymał" - powiedziała.

Stąd, jak mówiła, Lewica postuluje rozwiązania, które występują w niektórych krajach europejskich.

"Postulujemy obniżkę stawki VAT na bilety, obniżenie stawki za dostęp do infrastruktury kolejowej, a także obniżkę akcyzy na energię elektryczną, z której korzystają pociągi, metro, tramwaje. To są rozwiązania, które pozwolą realnie zmniejszyć ceny biletów, których ceny poszły w górę od grudnia" - powiedziała Matysiak.

"Chcemy, żeby te bilety były tańsze, ponieważ z transportu publicznego, z autobusów czy z kolei korzystają Polacy dojeżdżający do pracy czy szkoły. To jest jedna z tych usług publicznych, do których powinien być łatwy dostęp" - dodała.

Zgodnie z jednym z rozwiązań tarczy inflacyjnej od 1 lutego do 31 lipca 2022 roku mają obowiązywać obniżone stawki VAT: Zero VAT na żywność i napoje objęte obecnie stawką 5 proc; 8 proc. VAT podatku na paliwa silnikowe: olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę, gaz LPG. Dla nawozów, środków ochrony roślin, ziemi ogrodniczej i innych środków wspomagających produkcję rolniczą VAT spadł do zera. VAT na gaz spada z 8 proc. do zera, na energię cieplną z 8 proc. do 5 proc., a w przypadku energii elektrycznej utrzymany zostanie obniżony 5-proc. VAT. (PAP)

autor: Piotr Śmiłowicz