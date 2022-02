Reklama

Prezydent Andrzej Duda poinformował tydzień temu, w czwartek , że złoży do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Jak mówił, propozycja przewiduje, że Izba Dyscyplinarna SN zostanie zlikwidowana, a sędziowie, którzy w niej orzekają mieliby możliwość przejścia do innej izby lub w stan spoczynku. W SN ma zostać utworzona Izba Odpowiedzialności Zawodowej, która będzie się składała z 11 sędziów wybieranych spośród wszystkich sędziów SN na pięcioletnią kadencję. Ostatecznego wyboru członków tej Izby miałby dokonywać prezydent.

Reklama

Wiceprzewodniczący Solidarnej Polski Michał Wójcik pytany we wtorek w Polskim Radiu 24 o ten projekt ocenił, że "w tej wersji, która jest dzisiaj ten projekt jest ciężko akceptowalny, a właściwie nieakceptowalny dla nas".

"My jako Solidarna Polska w takiej wersji tego projektu nie poprzemy. To by oznaczało chaos i anarchię w sądownictwie polskim" - zaznaczył Wójcik.

Jednocześnie zapewnił, że jest otwarty na dyskusję, "bo przecież inicjatywa legislacyjna będzie złożona i będzie czas na dyskusję w zakresie jaki proponuje pan prezydent". Dodał też, że "najważniejsze jest, aby nie utracić nawet o milimetr swojej suwerenności w dyskusji z instytucjami europejskimi". (PAP)