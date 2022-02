Przedstawiciele NIK twierdzą, że jej specjaliści, wsparci przez zewnętrznych ekspertów, wykorzystali ogólnodostępną listę domen wykorzystywanych przez system Pegasus. Na tej podstawie sprawdzili, czy te domeny łączyły się z urządzeniami należącymi do pracowników NIK. Jak w piątek podało RMF FM, w wyniku szczegółowego porównywania danych i numerów IP sprzętu okazało się, że przez dwa lata były tysiące prób wejścia na telefony, laptopy, tablety i serwery pracowników izby. „Wykryto połączenia z pół tysiącem urządzeń należących do kontrolerów, ale także kierowców czy personelu technicznego” – podaje RMF FM. Inwigilacja miała się nasilać, m.in. gdy NIK zapowiedziała kontrolę przygotowań do tzw. prezydenckich wyborów kopertowych czy sposobu funkcjonowania rządowego Funduszu Sprawiedliwości.