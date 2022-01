Reklama

Organizację siedmiu kongresów programowych zapowiedział szef PO Donald Tusk podczas obrad Rady Krajowej PO w grudniu ub.r. Spotkania te - jak informował wówczas były premier - mają dopracować i uaktualnić ofertę programową największej partii opozycyjnej, a także stanowić część przygotowań Platformy do wyborów parlamentarnych. Tusk nakreślił w grudniu "Plan działania", obejmujący także stworzenie "systemu obywatelskiej kontroli prawidłowości i uczciwości wyborów" oraz nawiązanie szerokiej współpracy z innymi siłami prodemokratycznymi.

Pierwszy kongres, pod hasłem "Odporna Polska" rozpocznie się w piątek po południu, a jego zasadniczą część, obejmującą m.in. wystąpienie Donalda Tuska, zaplanowano na sobotę. "To będzie pierwszy z tegorocznych kongresów, które nazywamy 'kongresami roboczymi', ponieważ wypracowujemy na nich, nie tylko z ekspertami, ale też z naszymi członkami, program Platformy Obywatelskiej, z którym pójdziemy do kolejnych wyborów parlamentarnych" - zapowiada w rozmowie z PAP wiceprzewodnicząca PO Izabela Leszczyna.

"Po chaosie, jaki PiS wprowadził z 'Polskim Ładem', po doświadczeniu pandemii, z którą rząd zostawił Polaków samych na pastwę tego wirusa, po doświadczeniu drożyzny największej od 20 lat, Polska wymaga pewnej naprawy - musi stać się państwem na powrót odpornym - na zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne" - podkreśla posłanka i była wiceminister finansów.

Donald Tusk, pytany w czwartek przez PAP o kongres, poinformował, że w jego przygotowaniu uczestniczyły "dziesiątki i setki ekspertów, ale też ludzie, którzy doświadczają na co dzień problemu z brakiem odporności państwa polskiego na takie sytuacje jak pandemia". "Ci wszyscy ludzie przygotowali propozycje, które mają ten zbiorczy tytuł 'Odporna Polska'. Chcemy, żeby Polska była odporna na różne nieprzewidywalne zdarzenia, takie jak pandemia" - powiedział Tusk.

Choć kongres rozpoczyna się w piątek, to śledzić (choć tylko w internecie) można będzie jedynie sobotnią, zasadniczą część wydarzenia. Piątek i sobotę rano organizatorzy przewidzieli bowiem na dyskusję wewnętrzną z ekspertami. Otwarte ma być dopiero sobotnie podsumowanie, gdzie od godz. 13 głos zabiorą - oprócz szefa PO - także: Izabela Leszczyna oraz młodzi posłowie, tacy jak Arkadiusz Marchewka, Mateusz Bochenek czy Marta Golbik.

Przewidziano także kilka paneli dyskusyjnych, poświęconych m.in. walce z pandemią, cyberbezpieczeństwu i finansom publicznym. "W ciągu wielu ostatnich miesięcy widzimy, że ta nasza złotówka nie jest stabilna - za wszystko płacimy coraz więcej, siła nabywcza polskiej waluty leci na łeb na szyję. Trzeba temu zaradzić i będziemy szukać takich rozwiązań" - zapowiada Leszczyna.

Przedmiotem dyskusji ma być także kwestia koniecznych zmian podatkowych. "Wskażemy kilka priorytetów, zasad według których będziemy chcieli postawić system podatkowy z głowy na nogi. On musi być przede wszystkim prosty, stabilny i sprawiedliwy" - mówi wiceprzewodnicząca Platformy.

Transmisja z kongresu PO będzie dostępna m.in. na profilach partii w mediach społecznościach. Tam już w czwartek zamieszczono krótką zapowiedź filmową, w której wystąpiła grupa posłów PO młodego pokolenia: Aleksandra Gajewska, Michał Krawczyk, Krzysztof Truskolaski, Arkadiusz Marchewka, Mateusz Bochenek, Wojciech Król, Marta Golbik, Michał Jaros, Konrad Frysztak i Aleksander Miszalski. "Już w tą sobotę bądźcie z nami podczas wyjątkowego wydarzenia, kongresu programowego Platformy Obywatelskiej 'Odporna Polska'. Jak chronić Polaków w czasie pandemii, jak zadbać o portfele Polaków w czasie kryzysu, jak zapewnić Polakom dostęp do podstawowych dóbr i usług - na te pytania odpowiemy już za kilka dni" - zapowiadają młodzi politycy.

Jeszcze w grudniu ub.r. liderzy PO zakładali, że kongresy programowe będą dużymi, otwartymi wydarzeniami, organizowanymi w różnych częściach Polski. Ten piątkowo-sobotni miał się odbyć w Łodzi, jednak ze względu na trudną sytuację epidemiczną, zmieniono jego formułę. Platforma spotka się w niewielkiej hali w podwarszawskim Błoniu, a jej działacze będą uczestniczyć w kongresie głównie zdalnie.

Utrzymane mają zostać za to plany dotyczące organizacji kolejnych zjazdów programowych, które mają odbywać się co kilka tygodni aż do wakacji. (PAP)

