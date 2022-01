FDDS publiczne środki na telefon pozyskiwała m.in. dzięki grantom i konkursom organizowanym przez MEiN i MSWiA. To współfinansowanie oscylowało początkowo między 30 proc. a 60 proc. rocznego budżetu utrzymania telefonu, jednak w ostatnich latach nie przekraczało 6 proc. - W 2014 r. uzyskaliśmy z MEiN duży grant na trzy lata. Były też konkursy organizowane co roku przez MSWiA. Telefon zaufania już raz stanął jednak pod znakiem zapytania, kiedy w 2017 r. zabrakło wsparcia z tych źródeł. Wówczas jednak pojawili się darczyńcy indywidualni i trzy organizacje. Między innymi Dominiki Kulczyk, Kuby Błaszczykowskiego i Fundacja Drzewo i Jutro, która wspiera nas do dziś. W latach 2020 i 2021 MSWiA wróciło do organizowania konkursów. Środki, jakie z nich dostawaliśmy, były rzędu 130 tys. zł - opisuje Renata Szredzińska z FDDS. To ułamek kosztów funkcjonowania telefonu, ale dla fundacji ważna jest każda złotówka. W tym roku fundacja też liczyła na pomoc. 29 grudnia wystosowała pismo do szefa resortu z prośbą o spotkanie. Odpowiedź, jak słyszymy, do dziś nie nadeszła. - Następnego dnia natomiast zadzwonił telefon, że nie ma w planach ministerstwa środków na ten cel - dodaje Szredzińska.