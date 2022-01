Badanie pokazuje jeszcze jeden trend. Identyczne pytanie o skłonność do płacenia wyższych rachunków w celu ochrony klimatu zadaliśmy ponad rok temu, w grudniu 2020 r. Od tego czasu liczba skłonnych zapłacić więcej zmniejszyła się o 12 pkt proc. i o identyczną wartość wzrosła liczba tych, którzy nie są do tego gotowi. W praktyce oznacza to fundamentalną zmianę pokazującą, że ewentualne ograniczenie konsumpcji związane z polityką klimatyczną nie będzie dobrze przyjmowane przez większość Polaków. A to może stać się problemem politycznym, dając paliwo przeciwnikom zaostrzania polityki klimatycznej. - Zapewne upodabniamy się do społeczeństw zachodnich, w których gotowość do poświęceń konsumpcyjnych w imię czystego środowiska będą deklarowali głównie młodsi, żyjący w dużych w miastach, a im starsi i mieszkający dalej od największych ośrodków, tym bardziej będzie się robiło żółto jak u „żółtych kamizelek” nad Sekwaną - zauważa Rafał Chwedoruk.