Pozornie PiS zyskał istotny argument w dyskusjach na temat ambitnej polityki klimatycznej UE. Pytanie, jak to teraz wykorzysta w trwających negocjacjach pakietu Fit for 55 – czy będzie dążyć do jego zablokowania, wprowadzenia w nim korekt (np. nieobejmowania systemem ETS budownictwa czy transportu) czy obniżenia oczekiwań UE w zakresie skali redukcji emisji gazów cieplarnianych. Kolejną kwestią jest to, na ile polski rząd będzie skuteczny w budowaniu sojuszy wewnątrz UE i przekonywaniu do naszych racji i interesów. To może być trudne, bo z każdym kolejnym rokiem z problemem miksu energetycznego opartego na węglu coraz bardziej zostajemy w UE sami. Choć PiS od 2015 r. dokonał fundamentalnego zwrotu w kwestiach klimatu, energii czy górnictwa, to okoliczności w UE zmieniają się jeszcze szybciej. Nas wysokie ceny ETS uderzają po kieszeni – energię mamy w większości z węgla i ponad połowa jej ceny to, jak uwielbia podkreślać premier, efekt kosztów uprawnień. Tyle że ich wysokość w większości państw nie wywołuje takich skutków jak u nas. Mimo to w rozmowach na zewnątrz politycy PiS mogą używać argumentu zbyt kosztownych ETS, ale także wskazywać na wrażliwość gospodarki europejskiej na szantaż gazowy. Takie obawy mogą ochłodzić zapał do pakietu Fit for 55 w najbardziej radykalnej wersji, ponieważ wszyscy pamiętają protesty „żółtych kamizelek” we Francji.