Ministerstwo Edukacji i Nauki przypomina, że zgodnie z rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, do 9 stycznia 2022 r. na obszarze całego kraju ograniczone jest funkcjonowanie publicznych i niepublicznych: szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego oraz szkół artystycznych i placówek artystycznych.

"Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami 10 stycznia 2022 r. uczniowie wracają do nauki w trybie stacjonarnym" - wskazał resort edukacji w komunikacie opublikowanym na swojej stronie internetowej. Zaznaczono, że do nauki stacjonarnej wracają uczniowie wszystkich typów szkół.

"Zapewnienie bezpieczeństwa – przy optymalnych warunkach nauki – oraz dbałość o zdrowie, w tym zdrowie psychiczne, to priorytetowe cele zarówno Ministra Edukacji i Nauki, jak i całego środowiska oświatowego. Aby nauka w trybie stacjonarnym, mimo stanu epidemii, trwała jak najdłużej, zachęcamy i rekomendujemy, aby we wszystkich szkołach i placówkach zintensyfikowano działania w obszarze bezpieczeństwa sanitarnego. Są one niezwykle ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa nauczycieli, uczniów i ich rodzin" - czytamy w komunikacie.

Wskazano w nim, że istotny wpływ na spowolnienie rozprzestrzeniania się choroby spowodowanej kolejnymi mutacjami koronawirusa ma: przestrzeganie aktualnych przepisów prawa dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów; stosowanie się do wytycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych; aktualizacja i upowszechnienie wśród uczniów i rodziców wewnętrznego regulaminu lub procedur funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem specyfiki placówki, w tym realizacji zajęć pozalekcyjnych.

"Przypominamy, że należy zapewnić taką organizację pracy szkoły, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych, a także ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły. Dyrektor szkoły powinien wprowadzić obowiązek noszenia maseczek w przestrzeniach wspólnych, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu, a uczniowie powinni ten obowiązek respektować. W najbliższym czasie kolejny raz szkoły zostaną zaopatrzone w środki ochrony indywidualnej" - podało MEiN.

Przypomniało, że obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej został uregulowany w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

"Zalecamy korzystanie z obowiązujących rekomendacji dotyczących bezpieczeństwa i przypominamy o kontynuowaniu upowszechniania informacji o szczepieniach (zarówno dla pracowników szkół, jak i uczniów) jako najbardziej skutecznej formie przeciwdziałania COVID-19. Działania o charakterze edukacyjnym dotyczące promowania zdrowia, aktywności fizycznej i roli szczepień w codziennym życiu powinny być obecnie stałym elementem pracy szkoły" - wskazał resort edukacji.

W komunikacie MEiN zachęca nauczycieli wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i ponadpodstawowych do korzystania z materiałów edukacyjnych dotyczących szczepień dostępnych na stronie internetowej ministerstwa.

"W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości w zakresie szczepień dzieci i młodzieży dyrektorzy oraz rodzice więcej informacji mogą znaleźć na stronie internetowej, na profilu #SzczepimySię, a także pod numerem infolinii 989" - podano.

Poinformowano także, że bez zmian pozostają terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w poszczególnych województwach w roku szkolnym 2021/2022. Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego przerwa w nauce od 17 do 30 stycznia dotyczy uczniów z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego; od 24 stycznia do 6 lutego z województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego; od 31 stycznia do 13 lutego z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego, zachodniopomorskiego; od 14 do 27 lutego z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego.

"Przypominamy, że Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2021/2022" - dodano.

Wytyczne dla organizatorów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży dostępne są na stronie internetowej MEiN.

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ mir/