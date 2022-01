Kolejnych dostaw można się także spodziewać z Huty Stalowa Wola, która wchodzi w skład PGZ. – Zakładam, że dostarczonych zostanie co najmniej kilkanaście sztuk armatohaubic Krab – prognozuje Mariusz Cielma, redaktor naczelny „Nowej Techniki Wojskowej”. W sumie do końca 2024 r. na wyposażeniu wojska ma być 120 sztuk tych pojazdów (przy czym większość już trafiła do żołnierzy). Zasięg ich pocisków to ok. 40 km.