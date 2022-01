Rekordowy mandat w wysokości 2,5 tys. zł i utrata prawa jazdy to kara, która spotkała kierowcę opla za to, że w obszarze zabudowanym okolicach Ostrołęki (Mazowieckie) jechał z prędkością 121 km/h i przekroczył prędkość o 71 km/h. To efekt nowych przepisów i wyższych stawek mandatów.

Jak poinformowała w poniedziałek mazowiecka policja, w sobotnie przedpołudnie w miejscowości Perzanowo (pow. ostrołęcki) na dk 60 policjanci z mazowieckiej grupy SPEED zatrzymali do kontroli kierującego osobowym oplem. Mężczyzna na obszarze zabudowanym jechał z prędkością 121 km/h, tym samym przekroczył dopuszczalną prędkość o 71 km/h. Mieszkaniec Sokołowa Podlaskiego stracił prawo jazdy na trzy miesiące i otrzymał mandat w wysokości 2500 zł. Policjanci przypominają, że od 1 stycznia, kierowców obowiązuje nowy taryfikator mandatów. Przepisy, które weszły w życie, są bardziej surowe wobec piratów drogowych, pod kątem kwot mandatów, za najpoważniejsze wykroczenia drogowe. Wyższych mandatów mogą się spodziewać także kierowcy niewłaściwie zachowujący się wobec pieszych. W myśl nowych przepisów w takiej sytuacji minimalna grzywna wynosi 1,5 tys. zł. Przepisy przewidują, że takiej wysokości mandat policjant może wypisać w przypadku m.in. nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście. Wysoki mandat grozi także m.in. za nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża. Wyższe mandaty, mniej uznaniowości Zobacz również Kierowca będzie też srogo ukarany za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas włączania się do ruchu, przy cofaniu pojazdem i w strefie zamieszkania. Poważne konsekwencje finansowe grożą także za wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem oraz omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.(PAP) Autorka: Ilona Pecka ilp/ mark/