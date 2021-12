Mariusz Piotrowski z portalu Fly4free.pl obawia się, że to nie koniec cięć lotów na zimę, jeśli chodzi o Ryanaira i inne linie w Polsce. – Początek roku od zawsze był najsłabszym okresem, jeśli chodzi o popyt na podróże, a teraz dodatkowo dobiło go zaostrzenie restrykcji wjazdowych przez kraje UE . Dopóki kolejna fala nie opadnie i obostrzenia nie zostaną poluzowane, nie ma większych szans na poprawę sytuacji – zaznacza. Jak na razie przewoźnicy nie spodziewają się poprawy koniunktury przynajmniej do maja, bo według deklaracji nowe połączenia zamierzają uruchomić dopiero latem. Piotrowski przyznaje też, że Omikron bardziej może zaszkodzić tanim liniom. – Miały bardzo ambitne i oparte na optymistycznych przesłankach zimowe rozkłady lotów. Po pojawieniu się nowego wariantu wirusa musiały je zweryfikować. Linie tradycyjne co do zasady na zimę przygotowały znacznie okrojoną siatkę. I one nie ustrzegły się jednak cięć, co widać po przykładzie Lufthansy, która odwołała w styczniu i lutym 10 proc. lotów – mówi Piotrowski.