Stąd w PiS pojawiają się napięcia, tym bardziej że cały czas trwa podskórny pojedynek czołowych polityków PiS z Mateuszem Morawieckim. Choć jego wpływy zostały okrojone w ostatniej rekonstrukcji, to przeciwnicy nie składają broni, licząc, że uda się sprawić mu kolejne kłopoty, zanim stanie się zbyt silny wewnętrznie. Argumentów dostarcza Zbigniew Ziobro , krytykując zbyt miękką jego zdaniem politykę Morawieckiego wobec Brukseli. Zarówno w sprawie klimatu, jak i praworządności atak koncentruje się na Konradzie Szymańskim, ministrze ds. europejskich, choć głównym celem jest Mateusz Morawiecki. Przeciwnicy zarzucają de facto im obu zbytnią ustępliwość w sprawie klimatu czy praworządności. Na co politycy z otoczenia Morawieckiego zwracają uwagę, że musiał on zarządzać kryzysami, które zostały wygenerowane wcześniej m.in. przez jego rywali, jak kwestia praworządności. Kolejna zapalna sytuacja powoduje, że wracają „tradycyjne” już rozważania o możliwej wymianie premiera i korektach w rządzie. Katalizatorem zmian miałoby być odejście z rządu Jarosława Kaczyńskiego, rywale Morawieckiego chcieliby wykorzystać to do politycznego przetasowania, argumentując, że potrzebne jest popandemiczne, a przedwyborcze przegrupowanie sił. Znakiem zapytania jest, kiedy prezes PiS z rządu może odejść, czy stanie się to na początku przyszłego roku, czy w związku z kryzysem na granicy z Białorusią jeszcze później. Z naszych rozmów z przedstawicielami Zjednoczonej Prawicy wyłaniają się trzy możliwe scenariusze.