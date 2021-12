– PiS się ich boi. Dlatego mówi się o dążeniu do usunięcia ich z planu pracy Najwyższej Izby Kontroli – twierdzi jeden z naszych rozmówców. Choć, jak dodaje, w razie czego szef NIK Marian Banaś może je przeprowadzić w trybie doraźnym, to nie ma gwarancji, że ktoś znów nie spróbuje ich zablokować. – W takiej fazie postępowania i realizacji kontraktu na F-35 planowanie kontroli wydaje się bezprzedmiotowe – mówi szef komisji ds. kontroli państwowej Wojciech Szarama (PiS). – Chciałbym, by były one przeprowadzane w sposób rzetelny w miejscach, w których są potrzebne, i by polityka nie odgrywała żadnej roli. Mam nadzieję, że konferencje prezesa NIK będą dotyczyły tylko kontroli, a nie jego sytuacji osobistej, bo to wpływa na negatywną ocenę izby – dodaje Szarama.