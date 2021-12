- Jesteśmy w tej chwili na średnim poziomie zakażeń ok. 23 tys. Ten poziom utrzymuje się już od półtora tygodnia. To jest sytuacja bardzo niepokojąca, tym bardziej, że w ostatnich tygodniach mamy informacje o pojawieniu się nowego ryzyka w postaci mutacji Omikron – powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski podczas wtorkowej konferencji. Niestety, nie widać wyraźnego sygnału spadku tej liczby zakażeń - dodał.

Odnotowujemy spadki w podlaskim i lubelskim o 25 proc. , druga grupa to spadki ok 10 proc woj mazowieckie i podkarpackie, ale są też województwa gdzie tendencji do przesileń nie widać - dodał minister.

-Działania będą mieć 3 obszary: projekt ustawy nad którym pracujemy - jesteśmy bliscy finiszu - wskazał Niedzielski.

Pierwszy obszar to projekt ustawy, nad którym cały czas pracujemy z klubem parlamentarnym PiS i myślę, że jesteśmy blisko finiszu. Zmodyfikowaliśmy nieco filozofię projektu: pracodawca będzie miał prawo oczekiwać wyniku testu od pracownika. Przypomnę, że według wcześniejszej wersji były to szczepienia. Testy będą zagwarantowane za darmo obywatelom polskim. Mam nadzieję, że w ciągu tygodnia ten projekt wyklaruje się tak, że będzie skierowany na ścieżkę formalną.

Ponadto obowiązkowe szczepienia dla wybranych grup pracowniczych. - Będziemy chcieli od 1 marca wprowadzić taki obowiązek dla medyków, nauczycieli i służb mundurowych. Jeśli chodzi o restrykcje, niestety musimy podjąć decyzje bardziej radykalne. Obostrzenia zaanonsowane tydzień temu nie wywołują efektu - dodał minister.

Limity – z 50 proc. zostaną obniżone do 30 proc. Aby przekroczyć limit, organizator, przedsiębiorca musi wykazać, że weryfikuje certyfikaty covidowe.

Kraska: Zmiany od 15 grudnia

Od 15 grudnia

- restauracje, bary, hotele – limit 30% (nie licząc zaszczepionych i zweryfikowanych)

- kina, teatry, obiekty, sportowe, sakralne – 30%.

- w kinach zakaz konsumpcji

- zamknięte dyskoteki, kluby i obiekty udostępniające miejsca do tańczenia

- 31.12/01.01 – ograniczenia liczebności w lokalach zamkniętych do 100 osób (z wyłączeniem zaszczepionych)

- limit w transporcie zbiorowym 70%

- obowiązkowe testy dla współpracowników osób chorujących na Covid-19 bez względu na posiadany certyfikat covidowy.

- obowiązkowe testy dla przylatujących spoza Schengen

- 20 grudnia – 9 stycznia – nauka zdalna

Minister Kraska doprecyzował, że obowiązek szczepień dotyczy podstawowego pakietu szczepień (1. i 2. dawka). Termin 1 marca jeszcze nie jest definitywny, ale rząd dołoży starań, aby wskazane grupy zawodowe nie mogły po tej dacie pracować bez wykonania szczepień.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział "wzmocnienie mechanizmów szczepienia i ich obowiązkowości w niektórych zawodach". "Będziemy również dyskutować o wzmocnieniu zaostrzeń w niektórych miejscach, dla osób niezaszczepionych, aby odpowiedzieć na tę odmianę wirusa omikron, który pewnie już jest w Polsce" - podkreślił.

Od 1 grudnia w Polsce obowiązują nowe obostrzenia epidemiczne, m.in. zakaz lotów z siedmiu krajów Afryki i zmiana limitów obowiązujących w instytucjach kultury, kościołach, hotelach, lokalach gastronomicznych i na weselach.