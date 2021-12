Takie wyniki z zadowoleniem przyjmuje nasz rozmówca z rządu. - Ten sondaż to dla nas bardzo dobra informacja, będzie łatwiej rozmawiać o poparciu rozwiązań dotyczących certyfikatów - ocenia. Z naszych informacji wynika, że PiS może w tym tygodniu spróbować jednak przeforsować ustawę nadającą pracodawcom uprawnienia do sprawdzania szczepień swoich pracowników. - Zależy nam na tej ustawie , nie jest tajemnicą, że mamy problem na pokładzie. Są ludzie, którzy mają swoje poglądy w tej sprawie i chcą się jakoś zaznaczyć przy tym temacie. Traktujemy to jako polityczny akt, a nie jakąś troskę o wolność. To absurd, że dziś pracodawca może sprawdzić np. gościa wchodzącego do jego restauracji, a nie może sprawdzić własnego pracownika - dodaje rozmówca DGP.