Jedną z nich jest uruchomiony w 2010 r. AliExpress. Umożliwia konsumentom zakupy bezpośrednio od producentów i dystrybutorów. Działa jako platforma dla sprzedawców z całego świata. Serwis działa obecnie w 12 językach, w tym oczywiście po polsku. Znajdziemy tam prezenty nie tylko na zbliżające się Mikołajki i Święta Bożego Narodzenia. Bogaty wybór produktów gwarantuje, że znajdziemy tam coś dla każdego i na każdą okazję.

Dla najmłodszych

CEVENNESFE - Q70 OFF SAMOCHÓD ZABAWKA

Wykorzystuje technologię zdalnego sterowania 2,4 GHz, która umożliwia kierowanie pojazdem w przód, tył, lewo, prawo i transformację, dzięki czemu zabawka zyskuje zdolność do wspinania się i pokonywania różnych przeszkód. Dwustronny pojazd jest wyposażony w mocny silnik, dzięki czemu może bez wysiłku wykonać salto. Napęd na cztery koła i dwustronne systemy napędowe, oferują mnóstwo emocji podczas zabawy. Samochód jest wykonany z wysokiej jakości materiału, niezwykle elastycznego, co zapewnia mu odporność na uderzenia.

Skala samochodu to 1:16, częstotliwość: 2.4GHz, odległość kontrolna: około 50 m. Jest oferowany w zestawie z baterią: 3.7V 1200mAh. Czas ładowania wynosi 4 godziny, co gwarantuje 30-40 minut zabawy. Samochód dostępny w kilku kolorach: czarnym, niebieskim, czerwonym.

Dla relaksu

SKG MASAŻER SZYI

Zdalnie sterowane urządzenie służące do masażu szyi i karku. Dzięki gorącemu kompresowi (42℃) i elektrycznemu impulsowi przynosi ulgę w bólu. Konstrukcja 3D pływających elektrod, elastycznych ramion i silikonowych powierzchni ramion chwytających pozwala elektrodom ściśle dopasować się do skóry szyi.

Urządzenie oferuje wiele metod masażu oraz poziomów jego intensywności. Rozgrzewa się błyskawicznie, zaledwie w ciągu 3 sekund. Waży tylko 160 g, czyli jest łatwe do przenoszenia, działa bezprzewodowo, dzięki czemu można z niego korzystać w dowolnym miejscu i czasie.

Masażer jest wykonany z wysokiej jakości gumy, przyjaznej dla środowiska. Ładowanie zajmuje trzy godziny. Zapewnia to pracę przez 30 minut dziennie aż przez 8 dni.

Vouchery na zniżki pod linkiem:

Dla zwierząt domowych

DOWNYPAWS - automatyczny podajnik karmy dla zwierząt domowych z WiFi

Dzięki niemu milusińskim nie zabraknie jedzenia, także pod nieobecność właściciela. Zapewnia też regularne karmienie w idealnych proporcjach. Wystarczy użyć do tego aplikacji, dzięki której można też poprzez urządzenie kontaktować się ze zwierzakiem. Urządzenie jest wyposażone w dozownik z dyktafonem i zmywalny podajnik ze stali nierdzewnej.

Vouchery zniżkowe pod linkiem :

Dla pasjonatów gotowania

XITUO - ZESTAW CZTERECH NOŻY SZEFA KUCHNI WYKONANYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ

W zestawie są noże: 12-calowy, 11-calowy, 8,5-calowy oraz 7,5-calowy. Są wyjątkowo ostre, przez co nadają się do krojenia bez używania większego wysiłku zarówno warzyw jak i mięsa. Są też idealne do filetowania. W zestawie znajduje się poręczny plastikowy uchwyt.

Vouchery zniżkowe pod linkiem:

Dla pasjonatów technologii

QCY T16 - bezprzewodowe słuchawki hi-fi

Dzięki ergonomicznej konstrukcji idealnie dopasowują się do uszu, dając poczucie komfortu nawet przy wielogodzinnym korzystaniu. Są wyposażone w dotykowy panel, dzięki któremu sterowanie jest bardzo proste i intuicyjne. Wbudowany moduł bluetooth w wersji 5.2 zapewnia połączenie ze smartfonem, a także brak opóźnień i zakłóceń. Słuchawki są też wyposażone w 7,2-mm przetworniki oraz kodek AptX Adaptive stworzony przez Qualcomm. Dzięki temu możliwe jest idealne dopasowanie brzmienia w zależności od źródła dźwięku. Ponadto połączenie technologii AptX z modułem bluetooth 5.2 sprawi, że słuchawki generują minimalne opóźnienie podczas grania w gry i oglądania filmów. Zawierają redukcję szumów, a dzięki CVC8.0 i wbudowanym mikrofonom blokują odgłosy otoczenia podczas rozmowy przez telefon. Po naładowaniu mogą działać 5,5 godziny. Dzięki dołączonemu do zestawu etui ładującemu czas pracy można wydłużyć do 22 godzin.

Vouchery zniżkowe pod linkiem:

CUBOT MAX 3 - TELEFON KOMÓRKOWY Z DUŻYM EKRANEM O PRZEKĄTNEJ 6,95 CALA

Zapewnia prezentację obrazu w proporcjach 20,5:9, co oznacza, że podczas oglądania filmów czarne paski będą niemal niewidoczne. Ma 4 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci wbudowanej, którą można rozszerzyć za pomocą karty microSD do 256 GB. Urządzenie działa w technologii NFC, która umożliwia np. płatności telefonem oraz pracuje pod kontrolą systemu Android 11. Jest wyposażony w aparat o rozdzielczości 16 Mpix na przodzie oraz trzy na panelu tylnym: główny 48 Mpix i 5 Mpix do zdjęć makro, a także pomocniczy 0,3 Mpix. Bateria o pojemności 5000 mAh, zapewni długi czas użytkowania.

Vouchery zniżkowe pod linkiem:

