Wprawdzie prezydent ma potem trzy tygodnie na podjęcie decyzji, jak w sprawie każdej ustawy, ale jego zaangażowanie w rozwiązanie kryzysu na granicy pokazuje, że w tej kwestii nie będzie zwlekał. Jeśli natomiast Senat nie zajmie się ustawą w tym miesiącu, to zgodnie z regulaminem izby powinien to zrobić w ciągu dwóch tygodni, a więc do początku grudnia.