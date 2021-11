Po trwającej ok. pół godziny relacji z prób atakowania polskiej granicy przez grupy migrantów państwowa agencja BiełTA poinformowała, że „napięcie zmniejsza się”.

Państwowe media, które na bieżąco relacjonowały działania migrantów, wyglądające na próbę sforsowania granicy, utrzymywały, że strona polska użyła wobec „przemarzniętych ludzi” środków specjalnych – armatki wodnej, granatów hukowych i gazu łzawiącego. Polska policja na Twitterze podała, że "bardzo agresywne zachowania ze strony osób znajdujących się po stronie białoruskiej oraz próby zniszczenia ogrodzenia i infrastruktury granicznej oraz wdarcia się na teren Polski i tym samym Unii Europejskiej wymusiły użycie tzw. armatki wodnej, co pozwoliło powstrzymać atakujących".

Na zdjęciach i nagraniach agencji BiełTA, Sputnika i telewizji państwowej ONT widać było grupy młodych mężczyzn, którzy rzucali w stronę ogrodzenia i kordonu polskich funkcjonariuszy kamienie i kłody.

BiełTA poinformowała, że „podczas incydentu większość uchodźców (tak w tekście) przebywała na terenie spontanicznego obozowiska”.

„Niestety ze strony osób, inspirowanych przez władze białoruskie poleciały w stronę polskich służb kamienie, butelki i kłody, po czym próbowano zniszczyć ogrodzenie graniczne. Służby białoruskie nie reagują na dewastację płotu i agresję, służby polskie bronią granicy” – podała na Twitterze polska policja.

W tym czasie media niezależne opublikowały nagrania bezpośrednio z przejścia granicznego w Bruzgach, z którego wynika, że nie ma tam już ludzi. Wczoraj zgromadziło się tam co najmniej dwa tysiące migrantów, którzy pod nadzorem białoruskich funkcjonariuszy przemieściły się tam z obozowiska w lesie przy granicy.

Wygląda na to, że migranci opuścili przejście graniczne i znajdują się obecnie w jego pobliżu na terytorium wzdłuż granicy. Telewizja Białoruś 1 rozpoczęła transmisję „na żywo” z granicy, co może oznaczać, że dojdzie tam do kolejnych incydentów.

Polska Straż Graniczna zamieściła na Twitterze film, na którym widać jak w stronę polskich funkcjonariuszy przerzucane są kamienie oraz przedmioty, z których wydobywa się dym. Straż Graniczna podpisała film "Cudzoziemcy rzucają w stronę polskich służb kamieniami oraz przedmiotami, z których wydobywa się dym. Słychać huk, przez zaporę z drutu kolczastego agresywni cudzoziemcy przerzucili kłodę drewna". Jak podała Straż Graniczna chodzi o okolice miejscowości Bruzgi.

Policja podała na swoim Twitterze, że na granicy polsko białoruskiej podczas ataku cudzoziemców doszło do poważnego zranienia jednego z policjantów. "Niestety - w wyniku ataku osób inspirowanych przez stronę białoruską jeden z policjantów został dość poważnie ranny, aktualnie udzielana jest mu pomoc, karetka pogotowia przewozi Policjanta do szpitala, prawdopodobnie doszło do pęknięcia kości czaszki po uderzeniu przedmiotem" - napisała policja.

Wpis udostępnił też rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. "Jeden z funkcjonariuszy @PolskaPolicja został ranny w twarz. Trafiono go przedmiotem rzuconym przez atakujących polską granicę. Poszkodowany jedzie do szpitala" - napisał. "Atak migrantów na naszą granicę, polskich funkcjonariuszy i żołnierzy trwa" - dodał.

"Dzisiejszy atak przebiega pod ścisłą kontrolą funkcjonariuszy białoruskich służb" – poinformował MON na Twitterze dołączając nagranie z polsko-białoruskiej granicy w okolicach Kuźnicy. Na nagraniu widać, jak osoby w cywilnych ubraniach znajdujące się za zasiekami po białoruskiej stronie rzucają kamieniami w stronę polskich służb, a w tle przypatrują się temu umundurowane osoby.

Nasi żołnierze i funkcjonariusze wykonali zadanie perfekcyjnie. Pierwsza fala ataków na granicę zatrzymana - przekazał na Twitterze rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.