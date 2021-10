Wątpliwości co do zapowiedzianych zmian w szeroko pojętej części finansowej ma Sławomir Dudek, główny ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju i były wieloletni urzędnik Ministerstwa Finansów. – Rozumiem, że to będzie pewna kopia funduszu covidowego, osobna i z określonymi źródłami finansowania, z których nowa jest na pewno pozycja „wpłaty z zysku NBP”. Przy czym zysk NBP według metodologii europejskiej, na bazie której raportujemy do Brukseli, nie jest dochodem. A to oznacza, że cały ten fundusz według tej koncepcji będzie w 100 proc. deficytowy – wskazuje ekspert. Jego zdaniem propozycja utworzenia Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych to de facto wyprowadzenie, tym razem części budżetu obronnego, poza budżet centralny, a więc i poza kontrolę parlamentarną i regulacje dotyczące zadłużenia państwa. – Czyli mamy już raj wydatkowy premiera Morawieckiego, a teraz powstaje raj wydatkowy ministra Błaszczaka – dodaje Sławomir Dudek.