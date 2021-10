W czasie wtorkowej konferencji prasowej szef rządu pytany był o spotkanie z protestującymi medykami i nauczycielami.

"Minister Czarnek w przypadku edukacji, minister Niedzielski w przypadku służby zdrowia na bieżąco raportują do mnie postępy negocjacji, rozmów, problemy, które tam występują" - powiedział premier. Jak zaznaczył, "jeżeli wspólnie tak zadecydujemy, to w jakimś momencie może dojść do spotkania na różnych forach". "Na razie nie ma żadnych takich uzgodnień między nami" - oświadczył szef rządu.

Zaznaczył, że w obu obszarach wzrost wydatków z budżetu państwa był bezprecedensowy. "W przypadku służby zdrowia to z ok. 75 mld zł do ponad 120 mld zł wciągu pięciu lat. W przypadku sytemu oświaty z 38 mld do 52-53 mld w ciągu pięciu lat" - powiedział premier.

Zapowiedział, że w budżecie na nowy rok znajdą się środki na modernizację szpitali i szkół. Wszystko znajdzie się w budżecie na rok 2022 zaproponowanym Sejmowi - powiedział premier Morawiecki.