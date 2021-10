Z kolei w przypadku prezydenta Andrzeja Dudy widać powtarzające się loty na weekend do Krakowa, skąd ten polityk pochodzi. Jak pisaliśmy już na początku lipca, od lipca 2020 r. prezydent ponad 20 razy poleciał na koniec tygodnia do stolicy Małopolski. Od tego czasu ta sytuacja powtórzyła się co najmniej siedem razy. Czasem są to loty z Warszawy do Krakowa i z powrotem, czasem przy okazji oficjalnych wizyt np. z Dęblina do Krakowa (3 października) i później z powrotem do stolicy (4 października). Prezydent latał też dwukrotnie z lądowiska BBN w centrum Warszawy śmigłowcem do Juraty, gdzie mieści się prezydencka rezydencja. Obecnie przepisy przewidują, że wszystkie loty prezydenta mają status HEAD, co wiąże się z dodatkowymi zasadami bezpieczeństwa. Do Juraty często latał również prezydent Lech Kaczyński, z kolei Donald Tusk jako premier regularnie latał na weekendy do swojego rodzinnego Sopotu.