Podczas konferencji rzecznik rządu był pytany o ocenę stu dni od powrotu byłego premiera Donalda Tuska do polskiej polityki. "Ta nadzieja, ogromna nadzieja, którą mieli niektórzy przedstawiciele opozycji, że Donald Tusk wróci na białym koniu i tutaj będzie miał 40-50 procentowe poparcie, nie spełniła się" - ocenił.

"Ciężka praca przed Platformą Obywatelską, żeby faktycznie próbować aspirować w ogóle do roli nie tylko rządzenia w Polsce, ale nawet do roli lidera opozycji, bo - jak wiemy - nawet tej pozycji w tej chwili nie są w stanie sobie wywalczyć, bo takiego zrozumienia wśród innych partii opozycyjnych nie ma" - stwierdził.

Müller był także pytany o komentarz do wyborów w Platformie Obywatelskiej, które odbywają się w sobotę. Członkowie tej partii wybierają szefów struktur powiatowych, regionalnych i przewodniczącego. "To są wewnętrzne sprawy Platformy Obywatelskiej" - mówił. "Widać pewnego rodzaju konflikt, który się tam pojawia, nie tylko zresztą na Pomorzu, bo na Pomorzu też jest konflikt: Agnieszka Pomaska, poseł Platformy, popierana przez Donalda Tuska, marszałek województwa (Mieczysław Struk), który w kontrze do kandydatki Donalda Tuska występuje, więc na pewno emocje tam są dosyć duże" - stwierdził.

"Wolałbym, żeby skupili się na konstruktywnej pracy i pomocy, np. w Parlamencie Europejskim. Ale w przeciwieństwie do tego, możemy tam liczyć na to, że raczej przeciwko pomysłom rządowym występują" - mówił polityk.