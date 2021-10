W dniach 22-28 października odbędzie się druga edycja festiwal HER Docs Film Festival w warszawskich kinach Kinoteka, Muranów i Elektronik oraz równolegle w dniach 22-31 października online na platformie VOD onestage.pl. HER Docs Film Festival to festiwal poświęcony twórczości filmowej kobiet.

W programie 2. HER Docs Film Festival znajdzie się ponad 100 polskich i zagranicznych filmów dokumentalnych, animacji i prac wideo, prezentowanych w sekcjach tematycznych (m.in. Sztuka, Ciało, HERstorie, Lepsze jutro?, Nowe twarze) oraz przeszło 40 wydarzeń towarzyszących, w tym spotkania z twórczyniami filmów, rozmowy z zaproszonymi gościniami i gośćmi, warsztaty dla dokumentalistek i młodej publiczności, wystawa „Kobiety w filmie. W drodze do 50/50” oraz impreza muzyczno-performatywna Czułość. Wiele filmów prezentowanych podczas drugiej edycji HER Docs Film Festival będzie pokazywana w Polsce po raz pierwszy. W programie znajdą się m.in: „Historia jednego castingu” w reż. Alison Kuhn, „Witamy na stażu” w reż. Nathalie Berger oraz Leo Davida Hyde’a, „Czułe wojowniczki” w reż. Mariji Stonyté, „Córka mułły” w reż. Mahdieh Mirhabibi i Hassana Solhjou, „Modlitwy Delphine” w reż. Rosine Mbakam, „(Nie)matka” w reż. Andrei Testy, „Curve. Magazyn, który wyprzedził czas” w reż. Jen Rainin i Rivkah Beth Medow, „Bezpaństwo” w reż. Michèle Stephenson oraz „Walchensee Forever” w reż. Janny Ji Wonders. Niewątpliwie jedną z największych filmowych atrakcji tegorocznej edycji festiwalu HER Docs będzie polska premiera najnowszego filmu Yael Bartany „Dwie minuty do północy”. Znana polskiej publiczności artystka wizualna, która w 2011 roku reprezentowała Polskę na 54. Biennale w Wenecji wystawą „...i zadziwi się Europa” w Pawilonie Polskim, poszukuje odpowiedzi na pytanie, jak wyglądałby świat, gdyby rządziły nim kobiety. Do udziału w swoim filmowo-performatywnym eksperymencie Bartana zaprosiła grupę piętnastu polityczek, dyplomatek, prawniczek, aktywistek i ekspertek z całego świata, które stają na czele światowego rządu. W sekcji Sztuka, skupiającej się na dokonaniach kobiet w świecie sztuki, szczególną uwagę poświęcamy w tym roku wybitnym, lecz często zapomnianym i/lub nieznanym pionierkom swoich dziedzin. „Hilma af Klint. Pionierka abstrakcji” w reż. Haliny Dyrschki opowiada historię szwedzkiej malarki Hilmy af Klint, która stworzyła pierwsze obrazy abstrakcyjne, przed uznawanym dotąd w historii sztuki za pioniera abstrakcji Wassilym Kandinskym. „Dziewczyny z tranzystorami. Nieznana historia muzyki elektronicznej” Lisy Rovner to z kolei fascynująca podróż tropami pionierek muzyki elektronicznej (m.in. Pauline Oliveros, Elen Radigue, Clary Rockmore, Daphne Oram czy Delii Derbyshire). „Martha Cooper. Ikona street artu” Seliny Miles to wciągająca opowieść o Marcie Cooper – ikonie fotografii streetartowej, której zdjęcia inspirowały przez dekady kolejne pokolenia artystów street artu (m.in. brazylijski duet OSGEMOS). Z kolei w sekcji Ciało zaprezentujemy m.in. selekcję filmów krótkometrażowych poświęconych ciału w ruchu i filmowi tanecznemu, wybór animacji skupiających się na temacie kobiecej cielesności i seksualności, filmy poświęcone przyjemności, której źródłem jest ciało, ale także filmy prezentujące różne spojrzenia na związki ciała i polityki (nawiązując do słynnego hasła “Twoje ciało jako pole walki” na plakacie amerykańskiej artystki Barbary Kruger). W tej sekcji będzie można zobaczyć między innymi wyjątkowy film „Morgana. Królowa porno” Isabel Peppard i Josie Hess, opowiadający o australijskiej gospodyni domowej, kryjącej się pod pseudonimem Morgana Muses, która w dojrzałym wieku postanowiła radykalnie zmienić swoje życie i rozpocząć międzynarodową karierę jako reżyserka, producentka i aktorka filmów erotycznych. Z kolei wśród filmów o ciele w ruchu i tańcu na ekranie z pewnością wymienić należy „W białej otchłani” Cary Holmes – filmowy zapis hipnotyzującego spektaklu tanecznego, którego autorką i bohaterką jest znana północnoirlandzka tancerka Oona Doherty, laureatka Srebrnego Lwa w 2021 roku w kategorii Taniec na weneckim Biennale (Biennale Danza). Wśród tegorocznych nowości w programie HER Docs Film Festival warto wymienić także nowe sekcje filmowe. Dzienniki z podróży jest refleksją nad zagadnieniem podróżowania i przemieszczania się. Album rodzinny prezentuje filmy, w których reżyserki portretują najbliższe im osoby i starają się zrozumieć relacje rodzinne. Stając się sobą opowiada o poszukiwaniu własnej tożsamości (kulturowej, rasowej, seksualnej czy genderowej). Śnienie pokazuje filmy na granicy jawy i snu. Globalna wędrówka skupia się na problemie współczesnej migracji. W programie tegorocznej edycji HER Docs Film Festival znajdzie się również organizowana we współpracy ze Swiss Films oraz z Ambasadą Szwajcarii w Polsce retrospektywa szwajcarskich filmów dokumentalnych w reżyserii kobiet, stworzonych na przestrzeni ostatnich trzech lat, zatytułowana Szwajcaria inna niż myślisz. Wśród prezentowanych tytułów, przybliżających polskiej publiczności najnowsze dokonania szwajcarskiej kinematografii kobiet, znajdą się m.in. wielokrotnie nagradzane „Cisza na antenie” w reż. Juliany Fanjul oraz „All inclusive” Coriny Schwingruber Ilić, immersyjna animacja 3D „Zatoka obfitości” Milvy Stutz, „Orgazm, czyli mała śmierć” Annie Gisler, czy zwycięzcydwóch kolejnych edycji (w 2019 i 2020 roku) najważniejszego festiwalu filmów dokumentalnych na świecie IDFA w Amsterdamie: „Szeptem” w reż. Heidi Hassan i Patricii Pérez Fernández. W tym roku, również po raz pierwszy, dzięki współpracy z Ambasadą Norwegii w Polsce, na festiwalu HER Docs zagoszczą filmy norweskie „Rentgen rodzinny” Firouzeh Khosrovani – zwycięzca zeszłorocznej edycji festiwalu IDFA w Amsterdamie oraz głośny, pokazywany m.in. na tegorocznym festiwalu Hot Docs w Toronto „Seks, rewolucja i islam” w reż. Nesfise Özkal Lorentzen o niemieckiej imamce Seyran Ateş - jednej z najbardziej rozpoznawalnych figur muzułmańskiego feminizmu w Europie, założycielce liberalnego meczetu Ibn Rushd-Goethe w Berlinie. Pokazy specjalne i wydarzenia towarzyszące Program sekcji Sztuka tegorocznego HER Docs Film Festival powstał we współpracy z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie oraz z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie. Publiczność zobaczy najnowsze prace wideo polskich artystek, m.in.: Karoliny Breguły, Agaty Lech, Diany Lelonek, Justyny Górowskiej, Agnieszki Mastalerz, Iwony Ogrodzkiej, Agnieszki Polskiej, Weroniki Wysockiej, Liliany Zeic (dawniej Piskorskiej), czy Weroniki Zalewskiej. Większość z nich pokazana zostanie po raz pierwszy na kinowym ekranie. Nowością w tym roku będzie także równoległe zaprezentowanie prac wideo w ramach wystawy „Wąski prześwit na dole nieba” stworzonej specjalnie na HER Docs Film Festival. W programie festiwalu znajdą się również towarzyszące projekcjom spotkania i rozmowy. Zaproszone gościnie i goście będą dyskutować m.in. o tym jak wyglądałby świat zarządzany przez kobiety, o pionierkach i twórczyniach światowej i polskiej muzyki elektronicznej, o realiach pracy seksualnej, o sytuacji młodych osób LGBTQ+ w Polsce, o kobietach w armii i ich udziale w obronności, o wypracowywaniu dobrych praktyk w pracy aktorskiej, wyznaczaniu granic i burzeniu hierarchii i struktur władzy, oraz o ciałopozytywności, kobiecej seksualności i tajemnicach orgazmu. Do Warszawy przyjadą również twórczynie zagranicznych filmów, m.in.: „Czułe wojowniczki” (współautorka scenariusza Vėjūnė Tamuliūnaitė), „Pobudka na Marsie” (reżyserka Dea Gjinovci), „Historia jednego castingu” (bohaterki filmu Lisa Marie Stojčev i Aileen Lakatos), „Seks, rewolucja i islam” (reżyserka Nefise Özkal Lorentzen), „Zapomnij o Alberto” (reżyserka Beina Xu), „Promenada” (reżyserka Delphine Bereski) oraz polskie twórczynie, m.in. filmów prezentowanych w sekcji Nowe twarze. Tegoroczna edycja HER Docs Film Festival odbędzie się w formacie hybrydowym. Projekcje i wydarzenia kinowe zostaną uzupełnione o pokazy online i towarzyszące im wydarzenia w sieci. Na platformie VOD onestage.pl w dniach 22-31 października publiczność na terenie całej Polski będzie mogła zobaczyć prawie wszystkie filmy z programu kinowej edycji HER Docs Film Festival, a dzięki wydłużonemu czasowi trwania edycji online (10 dni) również warszawska widownia będzie miała możliwość obejrzeć filmy, których nie zdąży zobaczyć w kinie. Pełny program filmowy oraz lista wydarzeń towarzyszących 2. edycji HER Docs Film Festival:>>>>>> Filmy w programie HER Docs Film Festival prezentowane są zarówno z polskimi, jak i angielskimi napisami