Wydaje się jednak, że jedna kwestia jest już przesądzona – to uruchomienie etapu monitorującego mechanizmu „pieniądze za praworządność”. Wcześniej mówiono o tym, że nastąpi to do końca miesiąca, teraz Bruksela sygnalizuje, że stanie się to na dniach. To etap wstępny, który nie oznacza blokowania funduszy unijnych. KE go rozpocznie, by uniknąć wejścia na ścieżkę wojenną z europarlamentem, który domaga się od niej działania. Rozpoczęcie pierwszego etapu nie będzie oznaczało złamania słowa danego przez przewodniczącą KE Ursulę von der Leyen Polsce i Węgrom w grudniu zeszłego roku, że mechanizm nie zostanie użyty do momentu rozpatrzenia przez TSUE skarg obu państw, bo – jak argumentuje KE – blokowanie pieniędzy nastąpi dopiero potem.