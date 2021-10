Problem polega na tym, że choć dyskusja i gorąca wymiana opinii na ten temat rozgorzała jeszcze w trakcie wygłaszania przez TK uzasadnienia do czwartkowego orzeczenia, to na dobrą sprawę nikt nie wie, jakie będą jego praktyczne skutki. Za mądrym stwierdzeniem „orzeczenie zakresowe” ukryte jest to, że choć TK stwierdził niekonstytucyjność niektórych artykułów Traktatu o UE , to dotyczy to w zasadzie jedynie ich stosowania, a nie brzmienia. Gdyby decyzja była czarno-biała, to wyjścia byłyby trzy: zmiana konstytucji, traktatów lub polexit. Tymczasem nikt o tym nie mówi. Sama Komisja Europejska czekała na publikację wyroku, która nastąpiła wczoraj, żeby na spokojnie przetłumaczyć tekst i zastanowić się, co z tym zrobić. Bo prawdziwym testem, co wynika z orzeczenia TK, będą fakty, a nie słowa. Co będzie na przykład z Izbą Dyscyplinarną SN? Już w poniedziałkowym wywiadzie dla DGP I prezes SN Małgorzata Manowska mówiła, że wpływ spraw do izby będzie wstrzymany, by dać czas na rozwiązanie problemu. Decyzja TK wygląda jak interwencja, żeby zapobiec - na podstawie orzeczeń TSUE - podważaniu pozycji nowych sędziów przez starych i w SN, i w sądach powszechnych. Nie jest więc jakimś ruchem fundamentalnym, lecz taktyczną próbą obrony pozycji 1,5 tys. sędziów wskazanych przez nową KRS. Ale ruchem, który wywołuje reakcje na zewnątrz.