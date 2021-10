Morawska-Stanecka powiedziała PAP, że ustawy dotyczące Polskiego Ładu będą rozpatrywane w Senacie podczas posiedzenia 27-29 października.

"Przede wszystkim chodzi o to, by dać czas na zapoznanie się z tymi ustawami zarówno senatorom, jak i senackim prawnikom. Te ustawy muszą być procedowane zgodnie z zasadami, którymi powinien kierować się proces legislacyjny. To, że w Sejmie te ustawy przeszły błyskawicznie, dopchnięte kolanem, tym bardziej sprawia, że Senat powinien się nad nimi pochylić wyjątkowo uważnie" - stwierdziła senator Lewicy.

Przypomniała, że nawet sejmowi prawnicy i eksperci nie mieli możliwości, by dobrze zapoznać się z treścią nowych przepisów przed głosowaniem. Jak zaznaczyła, z tego co wie ze strony PiS nie było prośby, aby Senat zajął się sprawą wcześniej. "Nie było nawet takiego tematu" - powiedziała wicemarszałek Senatu.

Uchwalone w piątek przez Sejm nowelizacje ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, które są częścią programu Polski Ład zakładają m.in. podwyżkę kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł. Obecnie, w ramach kwoty wolnej, można odliczyć w zależności od dochodów od ok. 3,1 tys. do 8 tys. zł. W przypadku najwięcej zarabiających ta kwota spada do zera. Nastąpi także podwyżka pierwszego progu podatkowego, do którego obowiązuje stawka 17 proc., a powyżej którego stawka rośnie do 32 proc. Obecnie ten próg wynosi 85 tys. zł, od przyszłego roku ma być to 120 tys. zł.

Zmienią się zasady odliczania składki zdrowotnej – wynosi ona obecnie 9 proc. dochodu, ale 7,75-proc. część składki podlega odliczeniu od podatku. Uchwalona w piątek ustawa to odliczenie likwiduje.

Wśród innych zmian wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu jest ulga dla pracujących emerytów. Osoby, które osiągną wiek emerytalny, ale będą nadal pracować i nie będą pobierać emerytury, dostaną dodatkowe odliczenie w kwocie 85 tys. zł, co oznacza, że nie będą płacić podatku od dochodów, które nie przekroczą 115 tys. zł.

Podobne odliczenie zostało wprowadzone dla rodzin mających co najmniej czworo dzieci. Każdy z rodziców w rodzinie posiadającej więcej niż czworo dzieci uzyska odliczenie w kwocie 85 tys. zł, które powiększy kwotę wolną w wysokości 30 tys. zł. To oznacza, że dwoje rodziców nie zapłaci podatku od dochodu nieprzekraczającego 230 tys. zł.

Nowelizacja wprowadza nowe zasady dotyczące składki zdrowotnej także dla przedsiębiorców, którzy rozliczają się podatkiem liniowym, płacą podatek zryczałtowany oraz na podstawie karty podatkowej. Zgodnie z planem rządu ustawa ma wejść w życie od początku 2022 r.