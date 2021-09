Pięciu posłów (PiS, KO i Lewica) z sejmowej komisji ds. służb specjalnych odwiedziło w ubiegłym tygodniu Polski Kontyngent Wojskowy na Islandii. Ten wyjazd może o tyle zaskakiwać, że misja zakończyła się oficjalne wczoraj, a wszyscy żołnierze mają wrócić do Polski do końca przyszłego tygodnia. Jaki był więc cel wizyty? ‒ Szczegółów nie mogę podać, bo są niejawne. To była zaplanowana wcześniej wizytacja ‒ wyjaśnia DGP poseł Waldemar Andzel, szef komisji ds. służb specjalnych.

Na Islandii przebywają obecnie cztery polskie samoloty F-16 z uzbrojeniem i sprzętem oraz zgodnie z rozporządzeniem prezydenta Andrzeja Dudy do „140 żołnierzy i pracowników wojska”. Jest to standardowa misja wojskowego nadzoru przestrzeni powietrznej wyspy, która jest członkiem NATO, ale nie ma własnych samolotów. Czas trwania: 6–27 września, przy czym – jak podaje Wojsko Polskie – faktyczny okres to 5 sierpnia – 10 października „z uwagi na konieczność przemieszczenia sił i środków w rejon misji oraz przetransportowania ich do kraju po zakończeniu”.

Tymczasem w ubiegłym tygodniu, od poniedziałku do czwartku, na Islandii przebywało pięciu posłów komisji ds. służb specjalnych. W jakim celu się tam udali? – Szczegółów nie mogę podać, bo są niejawne. To była zaplanowana wcześniej wizyta w Polskim Kontyngencie Wojskowym. Nie wiem, w czym szukać sensacji – wyjaśniał nam Waldemar Andzel (PiS), który jest przewodniczącym komisji, po czym dodał, że widać, iż nie mamy pojęcia o pracy komisji, skoro zadajemy takie pytania.

O to, w jakim celu członkowie komisji udali się na Islandię, spytaliśmy innego jej posła: Adama Szłapkę, szefa Nowoczesnej wchodzącej w skład Koalicji Obywatelskiej. Polityk w ubiegły czwartek napisał nam, że „odezwie się, jak będzie mógł rozmawiać”. Do wczorajszego popołudnia się nie odezwał. Bardziej rozmowny był inny uczestnik wyjazdu poseł Maciej Gdula z klubu Lewicy. – Nie mogę pisać o szczegółach, bo program jest zastrzeżony ze względu na specyfikę pracy komisji służb specjalnych. Była to oficjalna wizyta związana z pobytem Polskiego Kontyngentu Wojskowego na Islandii, która została zaplanowana kilka miesięcy temu – tłumaczył polityk

W podobnym tonie wypowiedział się wiceprzewodniczący komisji Jarosław Krajewski (PiS). – Nie komentuję szczegółów działań komisji i realizacji wizytacji zgodnie z uchwalonym wcześniej planem pracy. Plan został przyjęty jednogłośnie. Dodatkowo informuję, że istotnym elementem pracy komisji pozostaje kwestia polskich kontyngentów wojskowych realizujących misje poza granicami kraju – zaznaczył polityk . Piątym posłem, który udał się na Islandię, był Marek Suski (PiS).

O sens wizyty spytaliśmy także Kancelarię Sejmu. – Celem była m.in. ocena współdziałania w zakresie ochrony wschodniej granicy Sojuszu Północnoatlantyckiego – odpowiedzieli nam urzędnicy . To może nieco dziwić, biorąc pod uwagę fakt, że jest to misja zupełnie standardowa. Wojsko Polskie informuje, że rotacyjne dyżury państw członkowskich NATO na Islandii pełnione są od 2008 r. „Każdy z komponentów zlokalizowany jest w bazie lotniczej Islandzkiej Straży Przybrzeżnej na lotnisku w Keflaviku i składa się z 4–8 samolotów pełniących 3–4 tygodniowe rotacje. W odróżnieniu od misji Baltic Air Policing (polega na patrolowaniu przestrzeni powietrznej Litwy, Łotwy, Estonii – red.), myśliwce NATO realizują zadania na Islandii jedynie rotacyjnie ok. trzy razy w roku, bez utrzymywania ciągłości pobytu kontyngentów” – podaje Wojsko Polskie.

W tej kadencji Sejmu to druga zagraniczna wizyta posłów z komisji służb specjalnych, wcześniej byli u polskich żołnierzy na Bałkanach, którzy stacjonują tam w trybie ciągłym od lat. Dlaczego nie odwiedzili choćby Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie, gdzie do niedawna byli polscy żołnierze? – Przecież była pandemia i przez półtora roku wszelkie wyjazdy były wstrzymane – stwierdza Waldemar Andzel. Gwoli sprawiedliwości: w poprzedniej kadencji Sejmu komisja ds. służb specjalnych polskich żołnierzy w Afganistanie odwiedziła.

Poseł Andzel nie wyjaśnia jednak, co takiego specjalnego wiąże się z dwumiesięcznym pobytem polskich żołnierzy na Islandii, że posłowie musieli pojechać do nich tuż przed powrotem do domu. Na przykład polscy żołnierze w Libanie, gdzie od ponad roku stacjonują na granicy z Izraelem, wizyty się nie doczekali.