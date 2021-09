Same wybory też mogą utrudnić negocjacje. Przede wszystkim dlatego, że rozmowy mogą stanąć. Przedwyborczy rozkład sił jest bardzo podobny do tego po poprzednich wyborach: żadna z partii nie ma szans na większość, co oznacza, że stworzenie koalicji może trwać bardzo długo. Poprzednio udało się to po ponad pół roku. Sytuację komplikuje to, że obecny koalicjant Babiša, socjaldemokraci, ma marne szanse na przekroczenie progu. Przez moment wydawało się, że czarnym koniem może być nowo powstała populistyczna Przysięga. Jej kampanię chwalił sam premier, deklarując, że może zaprosi ją do koalicji. Od tego czasu jej popularność spadła i partia nie może być pewna przekroczenia progu. Jeżeli rząd stworzy Babiš, klimat rozmów w sprawie Turowa raczej się nie zmieni. Ale jeżeli do władzy dojdzie opozycyjna koalicja Piratów i Samorządowców, do argumentów praktycznych dojdą ekologiczne i sprzeciw Czech jeszcze się zaostrzy.