Rzecznik rządu był pytany w programie "Tłit" Wirtualnej Polski o tematy spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z kanclerz Niemiec Angelą Merkel, do którego ma dojść w sobotę w Warszawie. "Jest kilka tematów" - przyznał. "Jedne to bezpieczeństwo granic zewnętrznych Unii Europejskiej, bo w tej chwili mamy poważny kryzys na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej i tutaj Niemcy - mam wrażenie - że mają mimo wszystko podobne stanowisko do nas i wspiera nas zresztą i Komisja Europejska, i NATO" - mówił.

Wśród innych tematów spotkania z Merkel Müller wymienił kwestie związane z tym, jak powinna wyglądać UE. "Żeby te napięcia w Unii Europejskiej niwelować" - powiedział.

Pytany, co premier będzie chciał przekazać kanclerz ws. granic, odpowiedział, że przede wszystkim poinformować, jak wygląda sytuacja. "To jest zawsze lepsze w osobistej rozmowie niż w depeszach dyplomatycznych" - powiedział. "Ale z drugiej strony - uzyskać też bezpośrednią informację, że te działania są wspierane" - powiedział.

"Z punktu widzenia przyszłości Unii Europejskiej istotne jest to, jak Niemcy będą się odnosiły do projektu europejskiego i jego funkcjonowania, ale tak naprawdę to jest już kwestia przyszłych władz niemieckich" - przekazał rzecznik.

To ostatnia oficjalna wizyta w Polsce kanclerz Angeli Merkel. Szefowa niemieckiego rządu po 16 latach odchodzi ze stanowiska.