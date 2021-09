"Komisarz (UE ds. gospodarczych) Paolo Gentiloni powiedział, że opóźnienie KE w sprawie wydania opinii o polskim Krajowym Planie Odbudowy ma związek z wnioskiem premiera Mateusza Morawieckiego o zbadanie przez Trybunał Konstytucyjny wyższości polskiej Konstytucji nad prawem europejskim" – przypomina Wiśniewska w interpelacji.

Jednocześnie, jak zauważa europosłanka, Komisja pozytywnie zaopiniowała KPO przedstawiony przez Niemcy, chociaż niemiecki Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe w maju ub.r. orzekł o prymacie konstytucji tego kraju nad prawem unijnym.

Ponadto Wiśniewska wskazała, że KE nie dotrzymała obowiązującego terminu na rozpatrzenie polskiego KPO, który minął na początku sierpnia.

"Przypomnę jednocześnie, że polskie władze złożyły KPO w terminie, a 12 lipca, bez zastrzeżeń, zakończyły dialog techniczny z KE" - podkreśliła eurodeputowana.

Polska polityk chce, by KE poinformowała o przyczynach opóźnienia w wydaniu opinii o polskim KPO i podała merytoryczne przesłanki, na jakich się opiera. Ponadto chce wiedzieć, czy opinia wyrażona przez komisarza Paolo Gentiloniego jest oficjalnym stanowiskiem Komisji Europejskiej, a także kiedy KE zakończy procedurę opiniowania polskiego KPO i skieruje go do zatwierdzenia przez Radę UE.