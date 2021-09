Jeśli jednak dojdzie do podpisania finalnej umowy , co nastąpi najwcześniej pod koniec przyszłego roku, to program „Narew” stanie się najważniejszym źródłem przychodów dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Biorąc pod uwagę, że ta państwowa spółka ma bardzo mało produktów eksportowych i nastawiona jest na obsługę polskiego resortu obrony, jest to dla niej program priorytetowy. W przeciwieństwie do niedawnych zakupów samolotów F-35 czy artylerii dalekiego zasięgu Himars, tym razem polski przemysł dostał szansę.