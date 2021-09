Na części województw podlaskiego i lubelskiego został wprowadzony trwający 30 dni stan wyjątkowy. Obejmuje 183 miejscowości (115 w woj. podlaskim i 68 w woj. lubelskim) bezpośrednio przylegające do granicy.

"Stan faktyczny jest taki, że nasi sąsiedzi na Litwie i sąsiadująca z Białorusią Łotwa wprowadziły stan wyjątkowy. Mamy celowe działanie dwóch reżimów białoruskiego i rosyjskiego, wywołujące kryzys na granicy. W tym samym czasie mamy wielkie manewry wojskowe. Działania Rosji i Białorusi są nieprzewidywalne i w tym czasie urządzanie jakiś happeningów na granicy byłoby czymś szkodliwym, byłoby czymś skandalicznym i byłoby działaniem na rzecz Rosji i Białorusi" – stwierdził Woś w rozmowie z Wp.pl.

Pytany, czy by nie wystarczyło wzmocnienie granicy zamiast wprowadzania stanu wyjątkowego, Woś zaznaczył, że "granica jest wzmacniana właśnie m.in. korzystając z narzędzi prawnych, które są dostępne".

"Różne prowokacje mogą być przygotowywane, nie tylko w związku z tym celowym ściąganiem migrantów przez reżim białoruski" – wskazał.

"Jeżeli polska opozycja zachowałaby się odpowiedzialnie, chociażby jak opozycja na Łotwie czy Litwie, która w pełni popiera działania rządu, to trochę inaczej by obecne działania wyglądały. Ale mieliśmy do czynienia z happeningami politycznymi, żenującymi akcjami nakierowanymi tylko na to, by w świetle kamer ktoś pokazał twarz i nazwisko tego czy innego polityka. Na to nie może być zgody" – stwierdził Woś.

W czwartek Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Prezydenta RP wprowadzające stan wyjątkowy w części województw podlaskiego i lubelskiego. Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia, tym samym 183 miejscowościach przylegających do granicy z Białorusią od czwartku obowiązuje stan wyjątkowy. Późnym wieczorem tego samego dnia opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ograniczeń wolności i praw w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego i rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ograniczenia prawa posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz innych rodzajów broni. (PAP)