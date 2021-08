Wielu uczestników Campusu przyjechało do Kortowa w ostatniej chwili. Jeszcze na godzinę przed rozpoczęciem pierwszej debaty Tusk-Trzaskowski wielu uczestników Campusu stało w długich kolejkach do zakwaterowania, każdy z plecakiem, walizką.

Ci, którzy przyjechali rano i uniknęli kolejek podkreślali w rozmowach z PAP, że zrobiło na nich wrażenie miasteczko akademickie w Kortowie, położone w malowniczym miejscu nad jeziorem.

Oceniali, że liczba chętnych, żeby tu przyjechać, pokazuje, że wielu młodych ludzi jest aktywnych w działalności społecznej i politycznej. Do udziału w Campusie zgłosiło się 4 tys. 600 osób, spośród których organizatorzy wybrali tysiąc – każdy jest pełnoletni i ma do 35 lat. Wydarzenie zorganizował prezydent Warszawy i jego ruch Wspólna Polska.

"Przyjechałem, bo chcę poszerzać swoje horyzonty. Szczególnie, że nieczęsto takie akcje są praktycznie za darmo, więc robi to na pewno duże wrażenie" - ocenił Igor z Warszawy, który - jak mówił - należy do stowarzyszenia Młodzi Demokraci i PO.

Tosia z Katowic powiedziała, że wcześniej działała z grupą przyjaciół przy organizacji w szkołach wykładów na temat katastrofy klimatycznej i składała wnioski do budżetu obywatelskiego w swoim mieście. Jak przyznała, liczy, że doświadczenia zdobyte na Campusie pomogą jej w przyszłości w karierze i studiach na kierunku stosunków międzynarodowych.

Z kolei Zuzia z Warszawy opowiadała, że dotychczas angażowała się jedynie jako wolontariuszka w zbiórkach WOŚP, Caritasu, Szlachetnej Paczce i innych przedsięwzięciach charytatywnych. "Uważam, że faktycznie nadszedł czas na nowe pokolenie w polityce, ale też nowe pokolenie działaczy społecznych. Myślę, że to jest miejsce, które daje nam pole do rozwoju, wspólnych rozmów, dyskusji" - mówiła.

Campus Polska Przyszłości będzie trwał do 2 września w olsztyńskim Kortowie. W tym czasie zaplanowano serię debat, warsztatów i spotkań z ekspertami w różnych dziedzinach. Wieczorami będą się odbywać koncerty i spektakle. Uczestnicy mogą korzystać z szerokiej oferty sportowej – w Kortowie jest m.in. wypożyczalnia sprzętów wodnych.

Trzaskowski podkreślał podczas poświęconego imprezie spotkania z dziennikarzami, że ma nadzieję, iż podobny campus będzie organizowany co rok. Ma on służyć - jak mówił - m.in. zachęceniu młodzieży do zaangażowania w życie publiczne. Trzaskowski, który jest wiceprzewodniczącym PO, nie ukrywa jednak, że cieszyłby się, gdyby z Campusu wyłoniło się coś, co stanie się zapleczem merytorycznym dla całej opozycji.

"PiS przez lata w opozycji potrafiło zbudować sobie zaplecze w postaci różnych ruchów, klubów +Gazety Polskiej+, fundacji. Po stronie obecnej opozycji tego nie było, musimy to nadrobić" - powiedział prezydent Warszawy.

Na Campus, mimo ograniczeń związanych z pandemią, przyjechać mają goście zagraniczni, m.in. burmistrz Budapesztu i lider węgierskiej opozycji Gergely Karacsony. Zdalnie w imprezie ma uczestniczyć m.in. liderka opozycji demokratycznej na Białorusi Swiatłana Cichanouska, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans oraz burmistrz Londynu Sadiq Khan.

Polscy goście to m.in.: lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk, marszałek Senatu Tomasz Grodzki, eurodeputowany PO Radosław Sikorski wraz z żoną - dziennikarką Anne Applebaum i były Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Będzie też lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Udziału odmówił natomiast lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

Na Campus przyjadą też m.in.: były przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński, były minister cyfryzacji Michał Boni, wicepremier i minister finansów z czasów transformacji ustrojowej Leszek Balcerowicz oraz naczelny "Gazety Wyborczej" Adam Michnik i prezes zarządu fundacji Batorego Edwin Bendyk. Z młodymi uczestnikami Campusu spotka się też prawnik i publicysta Marcin Matczak.

Na imprezie pojawią się również prezydenci miast: Gdańska - Aleksandra Dulkiewicz; Poznania - Jacek Jaśkowiak; Rzeszowa - Konrad Fijołek, Wrocławia - Jacek Sutryk oraz Białegostoku - Tadeusz Truskolaski. Ponadto przyjadą posłowie KO: Kamila Gasiuk-Pihowicz, Dariusz Joński, Michał Szczerba, Klaudia Jachira czy Katarzyna Lubnauer.

Właśnie Lubnauer odpowiadała za koordynację paneli, które opracowywano w dużym stopniu na podstawie ankiet, wypełnianych przez zgłaszających się na Campus. Ona też wraz z Leszkiem Jażdżewskim weźmie udział w zamykającym Campus Panelu - 1 września o godz. 22.