Co oficjalnie mówi resort zdrowia ? – Będziemy w nim brać pod uwagę zarówno liczbę zakażeń na 100 tys. mieszkańców, jak i poziom wyszczepienia. Wiadomo, że jeśli będziemy mieć dwa takie same regiony o podobnej liczbie zakażeń, to w tym o wysokim stopniu zaszczepienia nie powinno być takich samych obostrzeń jak w tym, gdzie poziom wyszczepienia jest niższy – wyjaśnia nam MZ. – Tam trzeba w większym stopniu pilnować mechanizmów transmisji wirusa, dlatego tam potrzebne będą ewentualne obostrzenia. Gdy ten model będzie gotowy, zostanie przekazany do opinii publicznej – podaje resort. Kiedy to się stanie? Jak słyszymy, najpewniej we wrześniu.