Minister obrony w przededniu Święta Wojska Polskiego i 101. rocznicy Bitwy Warszawskiej odsłonił mural "Mur, ale historia Wojska Polskiego", który na jednym z tomaszowskich bloków powstał w ramach organizowanego przez MON konkursu. Upamiętnia on polskich lotników biorących udział w II wojnie światowej.

"Ten mural jest symbolem związków między Wojskiem Polskim a społecznością lokalną. Będzie o nich przypominał i będzie ważnym ogniwem łączącym tradycję, historię i chwałę polskiego oręża. Tu, w Tomaszowie Mazowieckim Wojsko Polskie było, jest i będzie. 25. Brygada Kawalerii Powietrznej to żołnierze, którzy są doświadczeni, profesjonalni, dbają o bezpieczeństwo RP, ale również tworzą historię społeczności lokalnej" – powiedział Błaszczak.

Wcześniej szef resortu obrony wziął udział w zorganizowanym na tomaszowskich błoniach pikniku wojskowym, który – jak podkreślił – zapoczątkował serię tego typu wydarzeń w całym kraju z okazji Święta Wojska Polskiego.

Podczas swojego przemówienia szef MON zachęcał młodych ludzi do wstępowania w szeregi wojska.

"101. rocznica Bitwy Warszawskiej, święto Wojska Polskiego, które obchodzimy już od dziś - centralne uroczystości odbędą się jutro - obchodzimy pod hasłem +Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej+. Zależy nam na tym, żeby Wojsko Polskie było liczniejsze, żeby młodzi ludzie przystępowali do Wojska Polskiego" - podkreślał Błaszczak.

Przekonywał, że to dobry wybór. "To oczywiście zaszczyt, żeby służyć ojczyźnie, żeby służyć innym, ale też chciałem podkreślić, że to stabilne zatrudnienie i godne uposażenie, co również jest istotne dla każdego" - dodał minister, zachęcając też do odwiedzenia punktów rekrutacyjnych na piknikach wojskowych.

"Zachęcam, żeby służyć ojczyźnie, żeby służyć innym. Chcę też zachęcić państwa do różnych form służby w Wojsku Polskim. Ta podstawowa forma to oczywiście wojsko zawodowe, ale mamy też nową formułę, piąty rodzaj sił zbrojnych – Wojska Obrony Terytorialnej. To żołnierze, którzy łącza swoją aktywność zawodową ze służbą w Wojsku Polskim. To bardzo przystępna i otwarta formuła. Zachęcam, żeby ci, którzy nie chcą zostać żołnierzami zawodowymi, skorzystali z formuły służby w WOT" – mówił.

Szef MON podziękował wszystkim żołnierzom za ich wymierną pomoc w czasie pandemii.

Prezydent Tomaszowa Mazowieckiego Marcin Witko zaznaczył, że miasto dba o historię oraz żołnierzy. "Z Tomaszowem Mazowieckim nierozerwalnie związana jest 25. Brygada Kawalerii Powietrznej. W przeddzień waszego święta drodzy żołnierze chciałbym wam podziękować za współpracę, za to, że zawsze możemy na was liczyć" – przyznał.

Wskazał, że obecność żołnierzy w Tomaszowie Mazowieckim ma również wymiar gospodarczy i ekonomiczny, bo - jak wskazał - to największy zakład pracy w mieście.

Autor muralu Rafał Roskowiński przyznał, że jest bardzo wdzięczny za możliwość zobrazowania historii Polski i Wojska Polskiego. "Jestem bardzo wdzięczny panu ministrowi za konkurs, który ogłosił. Dziękuję, że ja jako artysta polski mogę malować polskie murale. Panie ministrze, melduję wykonanie rozkazu" – powiedział.