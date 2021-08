Atak w Zamościu nie był pierwszym. W sobotę w Gdyni doszło do incydentu przy autobusie, w którym podawano preparat. – Przed południem grupa około 15 osób słownie deklarowała sprzeciw wobec szczepień – relacjonowała aspirant Jolanta Grunert z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni. – Było to zgromadzenie nielegalne, uczestnicy zostali wylegitymowani, skierowaliśmy odpowiednie wnioski do sądu . Grozi im kara do 5 tys. zł grzywny – tłumaczyła policjantka. Tydzień temu doszło z kolei do incydentu w Grodzisku Mazowieckim, gdzie grupa przeciwników szczepień chciała wtargnąć do punktu, gdzie je wykonywano. Część sprawców została zatrzymana.