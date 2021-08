W zeszłym tygodniu pilna ustawa, przesuwająca emisję nowych dowodów, została skierowana do podpisu prezydenta. Na kiedy? Oficjalnie nie wiadomo, bo ustawa zakłada, że o tym zdecyduje komunikat, który z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem wydadzą: minister ds. cyfryzacji i szef MSWiA. Nasze źródła w rządzie twierdzą jednak, że poślizg nie będzie duży. – Najpewniej kilka tygodni – twierdzi rozmówca DGP. Jest też przekonany, że unikniemy konsekwencji za niewdrożenie unijnej dyrektywy, choć były na to dwa lata. – Komisja zażąda planu naprawczego, a my już go mamy – zapewnia. Tym bardziej że nie będziemy jedynym krajem, który tego nie zrobi. Włącznie z Polską aż dziewięć państw członkowskich poprosiło o wydłużenie terminu (Belgia, Bułgaria, Estonia, Chorwacja, Łotwa, Rumunia, Słowacja i Słowenia). Jak słyszymy, KE poprosiła te kraje o ograniczenie ważności dowodów osobistych, które będą wydawane według starych zasad, do 2 sierpnia 2026 r. lub 3 sierpnia 2031 r. (w zależności od poziomu bezpieczeństwa dokumentu) – niezależnie od tego, jaki termin ważności przewidywały te dokumenty dotychczas.