Z dnia na dzień ponad dwukrotnie wzrosła liczba zutylizowanych szczepionek odnotowanych w rządowych statystykach. Do wtorku 27 lipca w rubryce wykazującej zmarnowane preparaty było wpisane ok. 70 tys. To liczba wyliczona od samego początku szczepień – czyli od stycznia 2021 r. Wczoraj zwiększyła się do niemal 162 tys. Powód? Jedną z przyczyn jest to, że dane nie zawsze są uzupełniane na bieżąco. Drugą – spadające zainteresowanie szczepieniami. Część szczepionek mogła ulec utylizacji z powodu awarii prądu w trakcie burz.