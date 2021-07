"Lewica rozpocznie konsultacje społeczne dotyczące rządowych propozycji. Przekażemy projekty bliskim nam związkom zawodowym m.in. OPZZ organizacjom pozarządowym i innym partnerom społecznym i w oparciu o te konsultacje przygotujemy poprawki projektu rządowego"- powiedział Kulasek w środę w Polskim Radiu Olsztyn.

Zaznaczył, że projekt, który proponuje Ministerstwo Finansów jest złożony.

"Jako Lewica z jednej strony w swoim programie od 2015 r. mamy podniesienie kwoty wolnej od podatku do wysokości dwunastokrotności płacy minimalnej czyli odpowiednio będzie to ok. 30 tys. zł. Z drugiej strony nie mamy podniesienia obciążeń dla przedsiębiorców szczególnie w czasie pandemii, dlatego w ramach konsultacji społecznych będziemy wypracowywać nasze stanowisko co do konkretnego każdego rządowego projektu"- zapowiedział Kulasek.

Dodał, że Lewica zawsze podkreślała, że będzie "popierać te rządowe rozwiązania, które są dobre dla obywateli i obywatelek, a nie dla jakiejś partii". "Pod tym kątem będziemy recenzować Polski Ład i od tego będzie uzależnione nasze poparcie dla konkretnych rozwiązań"- zapowiedział.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które mają wygenerować 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

W poniedziałek wieczorem Ministerstwo Finansów udostępniło projekt przepisów podatkowych w ramach Polskiego Ładu. W projekcie znajduje się m.in. propozycja wprowadzenia 9-procentowej składki zdrowotnej, której nie będzie można odliczyć od podatku - temu rozwiązaniu sprzeciwia się współtworzące koalicją rządową Porozumienie wicepremiera Jarosława Gowina.